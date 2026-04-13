AHY Jadi Saksi Pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan

Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi saksi pernikahan pasangan Teuku Rassya dan Cleantha Islan. (Instagram: agusyudhoyono)
JawaPos.com - Pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan berlangsung khidmat di Hotel Raffles Jakarta, Minggu, 12 April 2026. Pasangan ini menikah setelah sekitar 6 tahun menjalin hubungan asmara.
Momen bahagia tersebut terasa semakin istimewa karena acara pernikahan. Teuku Rassya dan Cleantha Islan dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, AHY juga menjadi saksi pernikahan mereka.
Dalam unggahan di akun media sosialnya, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan perasaan bahagianya bisa menjadi saksi dalam momen penting pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan.
"Minggu pagi (12/4), saya dan Bung Teuku Riefky menjadi saksi pernikahan ananda Teuku Rassya Islamay Pasya dan Cleantha Islan yang berlangsung dengan penuh khidmat dalam balutan adat dan budaya khas Aceh," tulis Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mengaku turut merasakan kebahagiaan mendalam dari kedua keluarga besar dalam acara pernikahan tersebut.
Agus Harimurti Yudhoyono juga turut menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai serta keluarga besar, termasuk kepada ayah Rassya, Teuku Rafly Pasya, dan ibunya, Tamara Bleszynski.
"Untuk Teuku Rassya dan Cleantha Islan, selamat menempuh perjalanan baru. Jadikanlah kasih sayang, kesabaran, dan integritas sebagai pondasi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah," ungkap AHY.
"Semoga kalian berdua senantiasa bertaqwa dan menjadi sumber kebahagiaan serta kesejukan hati bagi orang tua dan sesama. Aamiin Ya Rabbal Alamin," imbuhnya.
Di acara pernikahannya, Teuku Rassya dan Cleantha Islan tampil memukau mengenakan busana pengantin adat Aceh. Rassya terlihat gagah dengan balutan busana Meukasah lengkap dengan Kopiah Meukeutop, yang dikenal sebagai simbol kebangsawanan sekaligus kehormatan dalam budaya Aceh.
