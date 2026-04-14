Abdul Rahman
14 April 2026, 19.15 WIB

Heboh Tamara Bleszynski Hanya Jadi Tamu Undangan di Pernikahan Sang Putra, Begini Penjelasan Teuku Rassya

Teuku Rassya dan Cleantha Islan menikah. (Instagram: agusyudhoyono) - Image

Teuku Rassya dan Cleantha Islan menikah. (Instagram: agusyudhoyono)

JawaPos.com - Banyak orang heboh membicarakan acara pernikahan Teuku Rassya dengan Cleantha Islan yang disebut-sebut hanya menjadikan Tamara Bleszynski sebagai tamu undangan. Padahal, Tamara adalah ibu kandung dari pria berusia 27 tahun tersebut.

Netizen membicarakan Tamara sebagai tamu undangan saja di acara pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan karena dia tidak mengenakan busana seragam. Keluarga inti tampak mengenakan kebaya warna biru, sementara Tamara Bleszynski terlihat mengenakan pakaian hitam di acara resepsi.

Teuku Rassya akhirnya buka suara meluruskan kabar miring terkait spekulasi yang muncul menjadikan ibunya sebagai tamu undangan di acara pernikahannya bersama Cleantha Islan, yang berlangsung di salah satu hotel di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (12/4).

"Mana mungkin terlintas buat ngundang ibu sendiri sebagai tamu? Jelas kok dari potongan rundown-nya, dari semua orang tua saya nama siapa yang berada di urutan paling pertama untuk saya sungkem disaat prosesi adat pada akad," tulis Teuku Rassya di Instagram sembari mengunggah bukti.

Dia pun memperlihatkan bukti berupa rundown sungkeman dalam acara akad nikah. Di sana, ada nama Tamara Bleszynski bersama Teuku Rafly dan juga Nurah Syahfirah, ibu sambung Rassya.

Menurut Teuku Rassya, bukan pihaknya yang ingin menjadikan Tamara sebagai tamu undangan, melainkan keinginan dari ibunya sendiri l, yang bisa jadi tidak enak hati dengan Teuku Rafly dan Nurah Syahfirah.

"Dan pada saat resepsi, siapa yang seharusnya jalan duluan dengan Kenzou disaat entrance beriringan dengan keluarga inti lainnya. Kalian bisa lihat juga siapa yang memohon-mohon kepada ibunya untuk datang ke kedua acara disaat ibunya tidak berkenan datang ke akad dan berencana hadir hanya mau sebagai tamu pada acara resepsi," ungkapnya.

Teuku Rassya merasa perlu meluruskan hal ini supaya permasalahan jadi jelas, tidak muncul lagi isu miring tak sedap terkait pernikahannya bersama Cleantha Islan.

"Walaupun sebenarnya malu-maluin ngumbar chat personal antara ibu dan anak, tapi berhubung banyak dari kalian yang mempertanyakan, suudzon, bahkan sampai menghina keluarga dan adik-adik saya cuman karena merasa jago menginterpretasi pernyataan samar-samar dari Mama @tamarableszynskiofficial, saya rasa harus dilurusin," katanya.

