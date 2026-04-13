Kebahagiaan Tamara Bleszynski Melihat Langsung Pernikahan Teuku Rassya- Cleantha Islan

JawaPos.com - Tamara Bleszynski senang sekaligus bersyukur pernikahan putranya Teuku Rassya dengan Cleantha Islan berjalan dengan baik dan lancar. Acara tersebut digelar di sebuah hotel di Jakarta. Akad nikah dan resepsi digelar satu hari pada hari yang sama, Minggu (12/4).

Sebagai seorang ibu, Tamara Bleszynski sangat senang sekaligus bersyukur acara yang menjadi momen sangat penting bagi putranya itu berjalan dengan baik dan lancar. Dia pun mengekspresikan kebahagiannya melihat Rassya menikah dengan kata yang sangat singkat.

“Alhamdulillah," ujar Tamara Bleszynski saat ditemui tadi malam sebelum meninggalkan lokasi acara.

Tamara tidak lupa menyampaikan doa terbaik untuk kehidupan rumah tangga yang akan dijalani Teuku Rassya dengan Cleantha Islan.

"Doanya, semoga bahagia selalu ya. Bye bye, thank you,” ujar Tamara sebelum meninggalkan awak media.

Pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan menjadi salah satu momen yang paling dinantikan bagi kedua mempelai dan juga keluarga serta sahabat. Setelah menjalin hubungan selama sekitar 6 tahun, Rassya-Cleantha akhirnya resmi mengikat janji suci pernikahan.

Acara pernikahan berlangsung khidmat dan penuh haru. Keluarga dari kedua mempelai hadir dalam acara penting tersebut sekaligus memberikan doa restu.

Beberapa hari sebelum pernikahan Teuku Rassya dengan Cleantha Islan, Tamara Bleszynski mengungkapkan perasaan harunya melalui akun Instagram pribadi, @tamarableszynskiofficial. Ia membagikan sejumlah foto kebersamaannya dengan Rassya saat masih kecil dulu.