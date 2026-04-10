Teuku Rassya dan Cleantha Islan Segera Menikah, Tamara Bleszynski Unggah Pernyataan Haru

JawaPos.com - Perasaan haru bahagia tengah menyelimuti hati artis Tamara Bleszynski yang akan segera menyambut hari bahagia putranya, Teuku Rassya, untuk segera melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih, Cleantha Islan.

Sebagai seorang ibu, Tamara Bleszynski tentu saja diliputi rasa haru sekaligus bahagia mendalam melihat Rassya bahagia. Namun, dia merasa waktu berjalan begitu cepat, seolah baru kemarin dia melihat Rassya masih kecil dalam pelukannya.

Mengunggah sejumlah foto kebersamaan dengan Teuku Rassya saat masih kecil, Tamara seakan masih merasakan kehangatan saat Rassya berada dalam pelukannya. Namun kini, putra semata wayangnya itu telah tumbuh menjadi pria dewasa dan siap membina bahtera rumah tangga bersama wanita pilihan hatinya.

Tamara Bleszynski menyampaikan pesan haru penuh cinta yang ditujukan kepada Teuku Rassya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, tamarableszynskiofficial.

“Anakku sayang. Rasanya baru kemarin jemari kecilmu menggenggam erat tangan Mama.” tulis Tamara.

Tamara melanjutkan, tangan kecil yang dahulu menggenggam tangannya kini telah siap melangkah sendiri, menulis kisah baru dalam kehidupannya. Ia pun mengingatkan sang putra untuk menikmati setiap proses kehidupan yang akan dijalani bersama pasangan.

“Kini, tangan yang sama siap menulis cerita yang baru dengan langkahmu sendiri.” tulisnya.

Dalam pesannya, Tamara menggambarkan perjalanan hidup anaknya layaknya sebuah cerita yang akan terus ditulis dengan berbagai pengalaman dan pelajaran hidup, dengan dia mengarungi kehidupan yang baru dalam cinta suci pernikahan.