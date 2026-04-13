Panggung Coachella Memanas! Taemin Diduga Beri Sindiran Keras ke Mantan Agensi Lewat Lagu Baru

JawaPos.com - Penampilan Taemin di Coachella 2026 menjadi salah satu momen paling disorot terutama setelah ia membawakan sejumlah lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Pada tanggal 12 April 2025, Taemin tampil di panggung Mojave dan mencetak sejarah sebagai solois pria Korea pertama yang tampil di panggung tersebut.

Dalam durasi sekitar 50 menit, ia membawakan total 13 lagu termasuk enam lagu baru yang langsung menarik perhatian penggemar.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah salah satu lirik dari lagu baru yang terdengar cukup tajam dan emosional.

Lirik tersebut berbunyi "You’re blowing my cash and flexing my name, you’re a f**king parasite, gotta get you out from under my skin,” yang langsung memicu spekulasi luas.

Melaporkan dari Koreaboo, banyak penggemar menduga bahwa lirik tersebut merupakan sindiran terhadap mantan agensinya BPM Entertainment.

Sebelumnya, kontrak Taemin dilaporkan berakhir karena dugaan pelanggaran kontrak yang kemudian diikuti dengan berbagai rumor mengenai hak pembayaran artis.

Spekulasi semakin kuat karena beberapa artis lain juga disebut mengalami situasi serupa terkait kompensasi finansial.

Di media sosial, banyak penggemar justru memuji keberaniannya mengekspresikan pengalaman pribadi melalui musik.