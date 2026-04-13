Sischa Widya Maharani
13 April 2026, 19.44 WIB

Panggung Coachella Memanas! Taemin Diduga Beri Sindiran Keras ke Mantan Agensi Lewat Lagu Baru

Lirik lagu baru Taemin jadi sorotan usai singgung agensi lama. (Instagram @xoalsox)

JawaPos.com - Penampilan Taemin di Coachella 2026 menjadi salah satu momen paling disorot terutama setelah ia membawakan sejumlah lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Pada tanggal 12 April 2025, Taemin tampil di panggung Mojave dan mencetak sejarah sebagai solois pria Korea pertama yang tampil di panggung tersebut.

Dalam durasi sekitar 50 menit, ia membawakan total 13 lagu termasuk enam lagu baru yang langsung menarik perhatian penggemar.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah salah satu lirik dari lagu baru yang terdengar cukup tajam dan emosional.

Lirik tersebut berbunyi "You’re blowing my cash and flexing my name, you’re a f**king parasite, gotta get you out from under my skin,” yang langsung memicu spekulasi luas.

Melaporkan dari Koreaboo, banyak penggemar menduga bahwa lirik tersebut merupakan sindiran terhadap mantan agensinya BPM Entertainment.

Sebelumnya, kontrak Taemin dilaporkan berakhir karena dugaan pelanggaran kontrak yang kemudian diikuti dengan berbagai rumor mengenai hak pembayaran artis.

Spekulasi semakin kuat karena beberapa artis lain juga disebut mengalami situasi serupa terkait kompensasi finansial.

Di media sosial, banyak penggemar justru memuji keberaniannya mengekspresikan pengalaman pribadi melalui musik.

"Aku suka lagu diss track dari Taemin, selalu asyik!," tulis X @EvilTM_.

Artikel Terkait
Blunder di Coachella! Sabrina Carpenter Minta Maaf Usai Rasis Terhadap Budaya Arab - Image
Entertainment

Blunder di Coachella! Sabrina Carpenter Minta Maaf Usai Rasis Terhadap Budaya Arab

13 April 2026, 20.50 WIB

Debut Coachella Taemin Viral! Views IG Tembus 4 Juta, Lampaui Sabrina Carpenter - Image
Infotainment

Debut Coachella Taemin Viral! Views IG Tembus 4 Juta, Lampaui Sabrina Carpenter

13 April 2026, 19.37 WIB

Laporan Industri Ungkap HYBE Coba Tukar Hak Tur BTS dengan Saham Coachella - Image
Music & Movie

Laporan Industri Ungkap HYBE Coba Tukar Hak Tur BTS dengan Saham Coachella

13 Januari 2026, 03.00 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

