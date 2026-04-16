Taemin Ukir Sejarah di Coachella 2026, Ngaku Sampai Nggak Bisa Tidur

Taemin bagikan perasaannya setelah tampil di panggung megah Coachella 2029. (Instagram @xoalsox)
JawaPos.com - Taemin akhirnya membagikan perasaannya soal penampilannya di Coachella 2026 yang jadi salah satu momen terbesar dalam karirnya.
Dalam wawancara bersama Billboard, ia mengaku masih sulit percaya bisa berdiri di panggung festival musik terbesar tersebut.
Member SHINee tersebut mengatakan bahwa dirinya begitu bahagia hingga tidak bisa tidur setelah penampilan itu.
"Saya sangat bahagia sampai tidak bisa tidur hari ini. Mimpi menjadi kenyataan," ucapnya.
Momen tersebut terasa semakin spesial karena ia berhasil menjadi solois kpop pria Korea pertama yang tampil di festival tersebut.
Ia mengungkap bahwa dirinya mencoba mengeksplorasi sesuatu yang baru tapi tetap berusaha menjaga ciri khas musiknya agar tidak hilang.
"Saya mencoba menemukan keseimbangan antara ciri khas suara saya dan sesuatu yang benar-benar baru. Menerima tantangan itu sangat berarti bagi saya," terang sang idol.
Selain itu, Taemin turut menyinggung penampilannya di Grammy Museum yang menurutnya juga menjadi pengalaman luar biasa.
