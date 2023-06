Instagram Ofisial FIFA Gunakan Lagu Aldi Taher, Rayu Messi untuk Datang ke Indonesia

"Suara penyanyi seratus juta dolar ini cuk," tulis yang lainnya.

"Lagu ini nanti yang menggerakkan hati Messi untuk datang ke Indonesia," komentar salah satu warganet.

"Bersyukurlah Messi dinyanyiin penyanyi termahal se- akherat," timpal yang lainnya.

"Why bang Messi @leomessi. Why ? Kenapa gak jadi ke Indonesia ? apa takut nanti diajak podcast ke Andara sama bro @raffinagita1717 ? Come on bro.. We waiting for you...we loved you man," tulis Aldi Taher memberi keterangan.