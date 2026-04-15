Usai Mascherano Mundur, Siapa Pelatih Lionel Messi di Inter Miami? Ini Deretan Kandidatnya

JawaPos.com - Situasi di klub Inter Miami tengah jadi sorotan setelah pelatih Javier Mascherano resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan mendadak itu membuat kursi pelatih tim kembali kosong dan memunculkan banyak spekulasi di kompetisi Major League Soccer.

Untuk sementara, Inter Miami menunjuk Guillermo Hoyos sebagai pelatih interim. Ia akan memimpin tim dalam beberapa pertandingan ke depan sambil menunggu keputusan resmi dari manajemen terkait sosok pelatih permanen yang akan memimpin proyek bersama Lionel Messi.

Kepergian Mascherano cukup mengejutkan, mengingat ia baru saja membangun fondasi tim. Namun, tekanan besar di MLS serta target tinggi klub disebut menjadi salah satu faktor situasi yang berkembang cepat di ruang kepelatihan Inter Miami.

Setelah kursi pelatih kosong, Dikutip dari marca.co sejumlah nama besar langsung masuk radar. Nama yang paling banyak dibicarakan adalah Xavi Hernández.

Eks rekan setim Messi di Barcelona itu dinilai sebagai kandidat ideal karena punya filosofi permainan yang sejalan serta hubungan dekat dengan sang bintang Argentina.

Selain Xavi, beberapa pelatih asal Argentina juga ikut dikaitkan, seperti Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, hingga Martín Palermo. Ketiganya disebut punya karakter kuat dan pengalaman yang cukup untuk menangani proyek besar seperti Inter Miami.

Nama lain yang juga muncul adalah Ernesto Valverde. Meski begitu, kabarnya Valverde saat ini lebih condong untuk beristirahat sejenak setelah menyelesaikan pekerjaannya di Eropa.

Di internal klub sendiri, keputusan belum diambil secara final. Inter Miami disebut masih akan mengevaluasi beberapa opsi sebelum menentukan siapa yang akan menjadi pelatih tetap untuk mendampingi Messi di sisa musim.