Respons Antonio Dedola Usai Dituduh Punya Hubungan Spesial dengan Putri Nikita Mirzani

JawaPos.com - Antonio Dedola, mantan suami keempat Nikita Mirzani, terus dihadapkan pada tuduhan negatif. Terbaru, dia dianggap memiliki hubungan spesial dengan Lolly, putri Nikita. Ini lantaran kedekatan mereka dianggap aneh.

Komentar miring itu kembali muncul saat Antonio Dedola mengunggah video bersama Lolly bertepatan dengan ulang tahun putri Nikita Mirzani itu.

“Happy birthday to my wonderful daughter! May this special day be filled with joy, love, and success. Thank you for bringing so much happiness and pride into my life. I’m so proud of you! Cheers to you, Lolly,” tulis Antonio dikutip dari laman Instagram-nya, @toni.dedola, seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Lolly pun terlihat berkomentar di posting-an ayah sambungnya itu. “Ahahah, danke papa,” balas Lolly. Warganet kemudian ramai menghujat Antonio yang dianggap memanfaatkan Lolly dan bahkan menduga mereka ada hubungan spesial.

Antonio tampaknya gerah juga dengan tuduhan itu. Namun, Antonio hanya merespons posting-an salah satu komentar netizen yang menurutnya sesuai dengan pola pikirnya.

Adalah komentar akun @kebiasaan.seleb yang diamini Antonio. “Duh netizaen, di Eropa itu ilegal punya hubungan spesial dengan anak di bawah umur. Enggak kayak di Indonesia, pada enggak melek hukum,” tulis akun tersebut.

Akun itu menjelaskan Antonio mantan polisi jadi pasti mengetahui Undang-Undang tersebut.

“Enggak main-main, hukumnya kalau sampai pacaran dengan anak di bawah umur. Emang otaknya ngeres kayak kalian? Dikit-dikit jatuh cinta, dikit-dikit mikirin se**********, hadeuh beda mentalnya shay, di Eropa jelas Undang-Undangnya,” ungkapnya.

Antonio tampak berterima kasih atas komentar tersebut. Dia menyebut banyak netizen yang tak bisa menggunakan nalarnya untuk melihat sisi positif kedekatannya dengan Lolly.

“Thank you it’s just that some people are missing her own brain,” balas Antonio Dedola.