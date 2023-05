Pakai Gaun Terinspirasi dari Ratu Laut Selatan, Cinta Laura Memukau di Red Carpet Festival Film Cannes 2023

JawaPos.com - Artis Cinta Laura tampil memukau di red carpet Festival Film Cannes 2023 di Cannes, Prancis, Sabtu (27/5). Cinta Laura mengenakan gaun panjang super mewah yang membuatnya terlihat sangat elegan, tak kalah dengan para selebriti dunia yang juga hadir di acara bergengsi itu.

Gaun itu perpaduan dua warga hitam dan gold yang sangat cocok di tubuhnya. Sepatu hitam high heels dan perhiasan yang terpasang di telinganya membuat tampilannya makin sempurna.

Cinta mengatakan hadir di Festival Film Cannes 2023 atas undangan Loreal Paris. Dan, berada di acara itu menjadi momen yang tidak akan dilupakannya.

“A red carpet moment I will never forget with @lorealparis. Cannes Film Festival, it has been a dream!” tulisnya dikutip dari laman Instagram-nya, Minggu (28/5), seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Cinta menjelaskan sekilas tentang gaun yang digunakannya yang merupakan karya dari clothing brand Texsaverio. “Terinspirasi dari sosok perempuan sakti dalam cerita rakyat Indonesia. Dia adalah Ratu Laut Selatan: anggun, berani, dan menawan,” jelasnya.

Cinta mengaku bangga bisa berada di acara itu mewakili Indonesia. “Sangat bangga bisa mewakili Indonesia di karpet merah Festival Film Cannes mengenakan karya yang sangat indah yang menampilkan warisan indah saya. Bersyukur!” ungkapnya.

Sementara itu, Texsaverio dalam laman Instagram-nya menyebutkan bangga Cinta mampu mengekspresikan tampilan gaun itu dengan baik.

“Bangga padamu, Cinta. Anda membawa jubah beludru yang dihiasi dengan banyak detail dalam korset pinggang 22 inci yang dipotong (ya, kami mengurangi lebih jauh, Anda tidak tahu) ditambah tumit 16 cm di atas karpet, anggun,” pujian yang dilontarkan mereka untuk Cinta Laura.