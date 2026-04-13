Faktor Stamina Buat Luna/Cinta Kalahlan Ayu/Hesti di SporTstive+ Edition Badminton

Pasangan Luna Maya dan Cinta Laura mengalahkan duet Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata pada ajang bertajuk SporTstive+ Edition Badminton. (Istimewa)
JawaPos.com–Duet selebritis Luna Maya dan Cinta Laura berhasil meraih juara pada ajang bertajuk SporTstive+ Edition Badminton. Pada event kolaborasi antara RCTI+ bersama TS Media di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4), Luna/Cinta menang dengan skor 21-5, 21-15 saat menghadapi Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata.
Meski terbilang unggul dengan skor telak, keduanya sempat gerogi sebelum bertanding. Pasalnya, mereka mengira bahwa sang rival memiliki persiapan matang sebelum turun ke lapangan.
”Kalau dari kita pribadi, kita hanya latihan dua kali. Dan kita bener-bener berpikir tadinya lawan kita bakal jauh lebih bagus dari kita, karena kita dengar mereka sering latihan,” kata Luna Maya kepada wartawan usai bertanding.
Cinta merasa lebih unggul secara stamina ketimbang duet Ayu/Hesti lantaran lebih rutin untuk berolahraga. ”Jadi mungkin karena kita berdua memang orang yang kompetitif. Dan kalau udah in the zone tuh fokus banget,” ungkap Cinta.
Oleh sebab itu, hal itulah yang dirasa Cinta sebagai tip untjk bisa mwraih kemenangan di laga ini. ”Karena secara skill sebenarnya kita nggak jauh beda. Cuma perbedaannya mungkin di stamina ya," ucap Cinta.
Di sisi lain, Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata legowo dengan kekalahan yang diderita. Keduanya mengaku bukan pasangan yang diunggulkan dalam perhelatan tersebut.
”Walaupun poin jauh, tapi kan kami memang dari awal tidak diandalkan ya. Jadi ya kita nggak ada beban,” ungkap Ayu.
Justru, sambung dia, kalau keduanya bisa menang malah kaget sendiri. ”Kalau kami kalah ya emang udah gitu. Kami mah pokoknya menang rame, kalah rame, udah itu aja intinya,” tutur Ayu.
Senada dengan Ayu, Hesti bahkan menebak para penonton akan lebih terkejut apabila timnya memenangkan pertandingan tersebut. ”Orang juga kan nggak kaget pas kami lihat kalah. Mental kita kalau sampe kita menang mah ya udah kan, orang malah kaget,” sebut Hesti.
