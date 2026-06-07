Cinta Laura Puji CFD Rasuna Said, Masyarakat Diedukasi Pilah Sampah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Duta Pilah Sampah DKI Jakarta, Cinta Laura hadiri Car Free Day (CFD) kembali digelar di Kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (7/6). (Istimewa)
JawaPos.com - Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) kembali digelar di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (7/6).
Agenda mingguan itu tidak hanya sukses menekan polusi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang berdampak positif bagi warga Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memantau langsung ke lokasi. Mantan Sekretaris Kabinet itu menyebut respons masyarakat sangat luar biasa. Akses transportasi yang strategis menjadi keunggulan utama jalur itu.
"Hari ini Pemprov DKI Jakarta secara resmi memulai kegiatan Car Free Day di Jalan Rasuna Said atau Kuningan. Sebagian besar, hampir 95 hingga 96 persen masyarakat yang saya temui mengharapkan Car Free Day ini menjadi kegiatan yang berkelanjutan," ujarnya.
Pramono optimistis kawasan Kuningan punya daya tarik visual tersendiri yang tidak kalah estetik dari kawasan Sudirman. Ia yakin lokasi ini akan menjadi pilihan masyarakat yang ingin berolahraga dan menikmati ruang publik.
"Saya melihat potensi yang ada di Kuningan ini. Dilihat dari pemandangan, udara, dan aksesnya, saya yakin ini akan menjadi landmark baru Car Free Day di Jakarta. Tempat ini akan menjadi pilihan masyarakat untuk berolahraga, bersilaturahmi, dan menikmati ruang publik yang lebih nyaman," paparnya.
Tidak hanya menjadi ajang lari dan bersepeda, CFD Kuningan juga dimanfaatkan sebagai panggung edukasi lingkungan. Ada aksi Parade Pilah Sampah sepanjang 1,8 kilometer di kawasan Epicentrum yang melibatkan ratusan pegiat lingkungan.
Pramono Anung menegaskan, kebersihan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan aturan. Kesadaran individu harus tumbuh untuk menjaga lingkungan.
"Apa yang ingin kami lakukan adalah menjadikan pilah sampah sebagai perilaku sehari-hari masyarakat. Bukan hanya karena ada Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, tetapi memang menjadi gerakan bersama. Pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari rumah dan lingkungan masing-masing," katanya.
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