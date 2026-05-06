Karpet Merah Met Gala, Simbol Eksklusivitas dan Kemewahan dengan Harga 'Tiket' Fantastis hingga Seruan Boikot

Beyonce, Connor Storrie, Teyana Taylor, Blake Lively, dan Madonna di Met Gala 2026. (The Hollywood reporter)
JawaPos.com – Sekali lagi, karpet merah atau Red Carpet Met Gala tahun ini menunjukkan kalau ajang penggalangan dana tahunan tersebut memang 'pantas' mendapatkan sorot mata dunia. Bukan hanya soal eksklusivitas hingga kemewahan yang dipertontonkan lewat penampilan para seleb dunia yang hadir, tapi juga rangkaian cerita dibaliknya.
Met Gala 2026 sendiri mengambil tema ‘Fashion Is Art’, dengan pameran utama bertajuk Costume Art, yang mengeksplorasi hubungan antara tubuh manusia, mode, dan seni selama sekitar 5.000 tahun sejarah. Tak heran jika busana dan aksesori yang dipakai para tamu pun sangat mengesankan dengan perpaduan mode dan seni.
Sebut saja penampilan model papan atas Kendall Jenner yang mengenakan busana dari GapStudio karya Zac Posen. Kendall mengenakan dress putih gading dengan satu lengan yang terinspirasi dari statue The Nike of Samothrace.
Berbeda dengan Kendall yang tampil feminin, penyanyi Madonna tampil Gothic dengan pakaian serba hitam yang dikombinasikan dengan ekor daun berwarna abu-abu. Busana Madonna terinspirasi dari lukisan The Temptation of Saint Anthony karya Leonora Carrington.
Tak lupa personel Blackpink pun turut hadir meramaikan Met Gala. Salah satunya Rose yang terlihat mengenakan gaun hitam dengan detail burung pada bagian pinggul. Ini terinspirasi dari lukisan kaya seniman Georges Braque berjudul ‘the Birds’.
Meski dikenal tertutup, Met Gala memiliki rangkaian acara utama seperti koktail, makan malam, dan pertunjukan artis ternama. Pada 2026, penampilan diisi oleh Sabrina Carpenter dan Madonna.
Dekorasi juga menjadi daya tarik tersendiri. Desainer acara Raúl Àvila menghadirkan konsep taman Italia Utara dengan sentuhan artistik pada tata meja dan ruangan.
Apa itu Met Gala Sebenarnya?
Met Gala adalah acara penggalangan dana tahunan untuk Costume Institute yang selalu digelar pada Senin pertama bulan Mei. Ajang ini menjadi panggung utama eksplorasi mode dengan tema berbeda setiap tahun, sekaligus momen paling dinanti di industri fashion global. Editor senior majalah Vogue, André Leon Talley bahkan menyebutnya sebagai “Super Bowl-nya dunia mode”.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama