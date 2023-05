Alasan Rizky Nazar-Syifa Hadju Paling Tepat Bintangi Princess and The Boss

- Sutradara Anggy Umbara menghadirkan karya terbaru yang cukup kontras dari sejumlah project sebelumnya lewat serial Princess and The Boss . Serial yang dibintangi Rizky Nazar dan Syifa Hadju tersebut mengangkat cerita ringan penuh warna dan menggemaskan yang pastinya menarik bagi anak-anak remaja.

"Mereka memang psangan yang dikenal oleh banyak orang, Indonesian sweetheart, sangat ditunggu oleh banyak orang dan para pecinta film-film romantis," kata Anggy Umbara di bilangan Senayan Jakarta, Kamis (4/5) malam.

Hal senada juga diungkapkan Manoj Punjabi selaku produser. "Mereka bukan pasangan kontroversi, tapi selalu ditunggu tunggu. Ini cast-nya cocok, karakternya cocok, sutradaranya juga suka," ujar Manoj Punjabi.

Serial Princess and The Boss diasaptasi dari sebuah novel karya Junieloo berjudul sama dan cukup populer di Wattpad. Secara cerita, Anggy Umbara menyebut masih dikembangkan lagi untuk menyajikan hiburan menarik bagi para penonton.