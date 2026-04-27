El Rumi Nikahi Syifa Hadju, Kakak Rizky Nazar Beri Ucapan Selamat

Kakak Rizky Nazar, Rizkina Nazar, hadir ke acara pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi. (Instagram: rizkinanazarr)
JawaPos.com - Rizkina Nazar, Kakak dari artis Rizky Nazar, memberikan ucapan selamat atas pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
"Selamat atas pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju," tulis Rizkina.
Dalam unggahan tersebut, diketahui bahwa Rizkina ternyata hadir ke acara pernikahan sejoli ini. Terbukti, dia mengunggah sejumlah foto kebersamaan dengan Syifa Hadju dan juga El Rumi di acara pernikahan yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, pada Minggu (26/4).
Menurut Rizkina, dirinya tahu tentang pernikahan impian Syifa Hadju karena saat.masih menjalin hubungan asmara dengan Rizky Nazar, Syifa Hadju sempat membicarakannya.
"Aku masih ingat semua hari-hari itu, kita menghabiskan waktu bermimpi tentang bagaimana pernikahan impianmu, tertawa dan membayangkan setiap detail kecil. Bahkan dulu, aku selalu tahu bahwa kamu akan menjadi pengantin paling cantik," ujar Rizkina.
Dia menambahkan, pada saat melihat langsung penampilan Syifa Hadju di acara pernikahannya, Rizkina mengaku berhasil dibuat terkejut. Pasalnya, bintang sinetron Mermaid in Love itu ternyata jauh lebih cantik dibanding yang sempat dia bayangkan sebelumnya.
"Kamu bahkan lebih bercahaya dan menakjubkan daripada apa pun yang pernah aku bayangkan,” aku Rizkina Nazar.
"Hati aku terasa penuh dan aku sangat, sangat bahagia untukmu, sayangku. Saat kamu memasuki babak baru ini, aku berharap hari-harimu dipenuhi dengan cinta tanpa batas, momen lembut, dan seumur hidup tawa dan kebahagiaan,” imbuh Rizkina.
Dia tidak masalah meski Syifa Hadju tidak berjodoh dengan Rizky Nazar. Rizkina mengaku akan selalu memberikan hatinya untuk mencintai dan menyayangi Syifa Hadju.
