Batavia Madrigal Singers Wakili Indonesia di Ajang World Symposium on Choral Music di Turki

JawaPos.com - Kelompok paduan suara Batavia Madrigal Singers (BMS) membawa kabar gembira. Mereka mendapat undangan terhormat untuk tampil mewakili Indonesia di acara World Symposium on Choral Music (WSCM) 2023 yang akan digelar di Istanbul, Turki, pada tanggal 26 - 27 April mendatang.



Avip Priatna selaku pendiri, direktur musik, sekaligus konduktor dari Batavia Madrigal Singers (BMS) menyatakan rasa bangganya bisa mewakili Indonesia di ajang World Symposium on Choral Music (WSCM) tahun ini di Turki.

“Kami sangat bangga terundang untuk mewakili Indonesia dalam acara WSCM 2023 di Turki. Kami mengajukan proposal tentang budaya Indonesia yang diwujudkan dalam lagu-lagu yang didominasi oleh karya regional yang dalam hal ini Indonesia dan Asia,” tuturnya.



Di ajang World Symposium on Choral Music nanti, BMS akan membawakan sejumlah lagu untuk menggambarkan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Beberapa lagu lagu yang akan dibawakan BMS di Turki nanti adalah 'Di Ambang Batas' dan 'He Vuelto Al Mar'. Lagu yang terakhir melambangkan seorang yang sedang berlutut mengakui dosa-dosanya di tengah kebisuan laut yang sudah sangat tua.



Selain itu, BMS juga akan membawakan lagu berjudul 'Bungong Jeumpa' guna memberikan penggambaran akan keindahan alam Indonesia seperti bunga cempaka, cantik dalam balutan sinar bulan yang menjadi daya tarik bagi siapapun yang ingin mengeksplorasinya.

Untuk menggambarkan bagaimana orang-orang Indonesia yang baik hati, murah senyum, bahkan canda tawa yang khas akan selalu dirindukan dan diingat sepanjang masa lewat lagu 'I Love You / What A Wonderful World', 'Der Frühlingswind (Harukaze)', dan 'Pal So Seong'.



Sekadar informasi, World Symposium on Choral Music (WSCM) merupakan acara bergengsi paduan suara internasional dan juga merupakan simposium paduan suara pertama di dunia. Acara ini digelar setiap 3 tahun sekali oleh International Federation for Choral Music (IFCM).



Paduan suara terbaik dan konduktor yang terundang untuk tampil. Selain bagus dan berprestasi, juga harus mengajukan proposal program bernyanyi yang sesuai dengan tema WSCM. Tak hanya itu, mereka juga harus mempertunjukkan keunggulan artistik dan kerjasama paduan suara.



Tahun ini, terdapat 11 proposal terpilih dari 72 proposal yang diajukan dari berbagai negara. BMS merupakan satu-satunya paduan suara dari Indonesia yang terundang tampil di acara WSCM tahun ini dan akan tampil di depan kurang lebih 16.000 penonton internasional.