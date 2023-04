Harga Minyak Mentah Dunia Naik 2 Persen Jelang Rilis Inflasi AS

Harga minyak mentah dunia naik sekitar 2 persen pada hari Rabu (12/4). Kenaikan terjadi di tengah harapan bahwa Federal Reserve melonggarkan pengetatan kebijakannya setelah laporan inflasi utama AS minggu ini, meskipun kekhawatiran tetap atas permintaan Tiongkok.

Melansir Reuters, minyak mentah Brent berjangka naik menjadi USD 1,43 atau 1,7 persen menjadi USD 85,61 per barel. Sedangkan kontrak berjangka West Texas Intermediate AS naik menjadi USD 1,79 atau sekitar 2,2 persen menjadi USD 81,53 per barel.