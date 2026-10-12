Konflik Houthi-Saudi Perburuk Logistik Energi Dunia, Bahlil Ngaku Nggak Bisa Tidur Panjang

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan konflik antara kelompok Houthi dengan Arab Saudi memperburuk logistik energi dunia, di tengah ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat.

“Ketegangan antara Iran, Amerika, Israel, dan sekarang masuk Houthi juga masuk ke Arab Saudi, ini akan semakin memperparah arus logistik dan ketahanan energi dunia,” ujar Bahlil dalam acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) di Jakarta, Senin (11/10).

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan kapan ketegangan geopolitik tersebut akan selesai.

Adapun langkah-langkah yang telah ia tempuh untuk menjamin ketersediaan pasokan energi bagi Indonesia, khususnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) adalah melakukan lobi dengan berbagai negara.

“Makanya, Menteri ESDM nggak bisa tidur terlalu panjang, karena lobi minyak di mana-mana. Lobi minyak di Afrika, untung saja kan orang Afrika itu kulitnya sama dengan saya,” tutur Bahlil berkelakar.

Secara terpisah, Bahlil menyampaikan bahwa prinsip Indonesia saat ini adalah mencari minyak dari mana pun sumbernya selama efisien dan tidak melanggar aturan.

Yang menjadi prioritas saat ini, tutur Bahlil, adalah ketahanan energi bagi Indonesia.

“Selama itu efisien untuk kebaikan negara, dan tidak melanggar aturan, maka itu akan menjadi prioritas negara,” ucap Bahlil.