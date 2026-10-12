Inggris Imbau Warganya Cegah Perjalanan ke Arab Saudi Imbas Serangan Houthi ke Bandara di Riyadh

JawaPos.com - Kantor Urusan Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) mengimbau warga negara Inggris Raya untuk menghindari perjalanan ke Jeddah dan Dammam di Arab Saudi. Hal ini setelah terjadi serangkaian serangan baru-baru ini.

"Informasi terkini, FCDO juga mengimbau warga menghindari semua perjalanan, kecuali keperluan mendesak, ke Jeddah dan Dammam, serta seluruh bandara di Arab Saudi, kecuali Bandara Internasional Madinah," menurut pernyataan FCDO, dilansir dari Antara, Senin (12/10).

Pada Sabtu (10/10), sebanyak 13 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya terluka dalam serangan di bandara Riyadh.

Situasi di Yaman semakin memanas pada pertengahan Juli ketika pasukan pro-pemerintah menyerang Bandara Sanaa tepat saat sebuah pesawat dari Iran, yang mengangkut delegasi pemimpin Houthi, sedang mendarat.