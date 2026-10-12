Koalisi Cegat dan Hancurkan Rudal Houthi yang Targetkan Wilayah Barat Daya Arab Saudi

JawaPos.com - Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan kelompok Houthi ke arah Khamis Mushait, wilayah barat daya Arab Saudi. Ihwal hal ini dikatakan juru bicara koalisi, Turki al-Maliki.

Dilansir dari Antara, Senin (12/10), sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan di Abha, sebuah kota dekat lokasi sasaran, dan kemudian mengumumkan bahwa ancaman tersebut telah berlalu.

Aksi pencegatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan baru oleh kelompok Houthi ke Arab Saudi, termasuk serangan ke bandara.

Pada Minggu (11/10), serangan ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menyebabkan seorang warga Pakistan tewas dan 11 orang lainnya terluka, menurut Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.

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Serangan tersebut terjadi sehari setelah serangan lain di bandara serupa, yang menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang.