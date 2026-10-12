Koalisi Cegat dan Hancurkan Rudal Houthi yang Targetkan Wilayah Barat Daya Arab Saudi

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)
JawaPos.com - Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan kelompok Houthi ke arah Khamis Mushait, wilayah barat daya Arab Saudi. Ihwal hal ini dikatakan juru bicara koalisi, Turki al-Maliki.
Dilansir dari Antara, Senin (12/10), sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan di Abha, sebuah kota dekat lokasi sasaran, dan kemudian mengumumkan bahwa ancaman tersebut telah berlalu.
Aksi pencegatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan baru oleh kelompok Houthi ke Arab Saudi, termasuk serangan ke bandara.
Pada Minggu (11/10), serangan ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menyebabkan seorang warga Pakistan tewas dan 11 orang lainnya terluka, menurut Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.
Baca Juga:Inggris Imbau Warganya Cegah Perjalanan ke Arab Saudi Imbas Serangan Houthi ke Bandara di Riyadh
Serangan tersebut terjadi sehari setelah serangan lain di bandara serupa, yang menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang.
Koalisi pimpinan Arab Saudi itu menyalahkan kelompok Houthi atas serangan sebelumnya dan berjanji akan memberikan respons tegas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022