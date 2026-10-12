Menlu Arab-Iran Berbincang Via Telepon, Bahas Serangan Terbaru Houthi di Kawasan

Houthi. (Sumber Foto: Yahya Arhab/EPA)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi dan Iran membahas eskalasi serangan terbaru Houthi di kawasan, serta upaya untuk mengatasinya melalui saluran telepon pada Minggu.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui media sosial X, Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Menlu Iran Abbas Araghchi berbicara melalui saluran telepon yang diinisiasi oleh Araghchi.
Kemlu Saudi mengatakan para menlu membahas "eskalasi terkini di kawasan beserta upaya yang ditempuh untuk mengatasinya". Tidak ada informasi lain yang diberikan terkait interaksi antara kedua menlu. Demikian dilansir dari Antara, Senin (12/10).
Panggilan telepon tersebut berlangsung di tengah eskalasi militer kawasan, termasuk berlanjutnya serangan ke bandara-bandara di Arab Saudi dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz.
Serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada Sabtu, mengakibatkan 13 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.
Pada Minggu, koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional menuding kelompok Syiah Yaman Houthi sebagai pihak yang melakukan serangan ke bandara tersebut.
Koalisi tersebut bersumpah akan membalas serangan dengan tegas.
Sementara itu, pelayaran melalui Selat Hormuz masih terganggu menyusul pembatasan pelayaran kapal oleh pihak Iran pada April 2026 setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada Februari 2026.
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