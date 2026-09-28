Setelah Waste-to-Energy, Pemerintah Kembangkan Pengelolaan Sampah Terdesentralisasi 'DWM'



JawaPos.com - Pemerintah mengembangkan pengelolaan sampah terdesentralisasi atau Decentralized Waste Management (DWM), ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sejumlah badan usaha.

Adapun yang terlibat diantaranya yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PT Danantara Development Management Fund (DDMF), PT Rekayasa Industri (Rekind), serta PT Pertamina Power Indonesia (PNRE). Komitmen ini dimulai dari Bandung, dan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung.

Penandatanganan yang disaksikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini menjadi langkah awal pengembangan sistem pengelolaan sampah terdesentralisasi melalui koordinasi, penjajakan, pengkajian dan penilaian potensi DWM.

Dalam pengembangan tersebut, PLN EPI berperan sebagai calon pembeli atau penyerap produk hasil pengolahan DWM. Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, program tersebut membuka peluang untuk memperluas sumber energi berbasis limbah sekaligus mendukung penyelesaian persoalan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular.

"Ketika sampah tidak lagi berhenti sebagai residu, tetapi masuk kembali ke dalam rantai nilai sebagai sumber daya dan energi, pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari solusi ketahanan energi sekaligus pembangunan lingkungan yang berkelanjutan," jelasnya, dikutip dari Antara, Senin (28/9).

PLN EPI akan menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi indikatif produk serta melakukan penelaahan awal terhadap aspek teknis, kualitas, kuantitas, kontinuitas, logistik dan potensi pemanfaatannya sebagai bagian dari rantai pasok energi primer.

Hokkop mengatakan, DWM memiliki keterkaitan dengan upaya memperluas pemanfaatan sumber energi berbasis limbah.

PLN EPI selama ini telah mengembangkan rantai pasok biomassa untuk mendukung substitusi sebagian bahan bakar fosil pada pembangkit melalui program cofiring.

"Di PLN EPI, kita melakukan substitusi bahan-bahan fosil menjadi bahan-bahan berbasis hayati untuk kelangsungan energi kita melalui cofiring," kata Hokkop.