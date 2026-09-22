Peringati World Cleanup Day, Bebaskan Sungai Cisadane dari Sampah

JawaPos.com - Memperingati World Cleanup Day, komunitas Banksasuci bersama JHL Group menggelar aksi Cisadane River Clean-Up.

Kegiatan aksi lingkungan ini berfokus pada pengumpulan serta pemilahan sampah yang mencemari area Sungai Cisadane, Tangerang.

Sungai Cisadane dipilih lantaran kawasan sungai ini masih dihadapkan pada persoalan tumpukan sampah plastik, kantong plastik, styrofoam, hingga limbah rumah tangga.

Bersama komunitas Banksasuci, sampah yang terkumpul langsung dipilah dan ditimbang untuk mengukur volume serta jenis limbah yang berhasil diangkat dari sungai.

Banksasuci kemudian memfasilitasi proses pengangkutan dan pengelolaan lanjutan, termasuk memilah material yang masih dapat didaur ulang.

Ketua Banksasuci Ade menyampaikan, sinergi antara perusahaan dan komunitas merupakan elemen kunci dalam pengelolaan ekosistem sungai dari hilir ke hulu.

"Ketika komunitas, perusahaan, dan masyarakat dapat bergerak bersama, kita tidak hanya membersihkan sampah yang terlihat, tetapi juga membangun kesadaran tentang bagaimana sampah harus dikelola sejak dari sumbernya," ujar Ade.

Melalui aksi ini, jajaran karyawan hingga unit bisnis JHL Group turun langsung ke lapangan untuk memahami secara mendalam tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi masyarakat sekitar.