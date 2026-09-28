Ekonomi Digital Terus Tumbuh, Konsumsi Energi Data Center capai 2.378 GWh

Dalam agenda Alignment Forum Program Listrik Desa di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Senin (13/7), Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa percepatan Program Listrik Desa.
JawaPos.com - PT PLN (Persero) menyebut konsumsi energi 159 pelanggan pusat data (data center) yang dilayani oleh PLN mencapai 2.378 gigawatt hour (GWh).
“Meningkatnya kebutuhan listrik dalam ekosistem data center menunjukkan semakin pentingnya infrastruktur energi bagi pertumbuhan ekonomi digital,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikutip Senin (28/9).
Ia mengatakan, pertumbuhan data center membutuhkan dukungan kelistrikan dengan karakteristik yang semakin spesifik, terutama dari sisi kapasitas, keandalan, kualitas daya, hingga pemanfaatan energi bersih.
Kondisi tersebut mendorong PLN untuk menyiapkan infrastruktur dan layanan yang selaras dengan kebutuhan serta rencana pengembangan pelanggan.
Darmawan menyampaikan, PLN akan terus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan sektor pusat data di Indonesia, seiring dengan pesatnya perkembangan akal imitasi (AI) dan transformasi digital.
"PLN ingin pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan seiring dengan perkembangan sektor digital, dengan perencanaan yang dilakukan lebih awal agar kebutuhan energi dapat diantisipasi dan investasi dapat berkembang secara berkelanjutan," ujar Darmawan.
Sementara itu, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN Dini Sulistyawati menyampaikan bahwa PLN saat ini melayani 159 pelanggan data center dengan total kapasitas tersambung 2.038 megavolt ampere (MVA).
Sekitar 99 persen kapasitas tersebut masih terkonsentrasi di sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali, dengan Jawa Barat menjadi salah satu klaster data center terbesar.
Namun, pengembangan data center mulai merambah ke luar wilayah tersebut, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
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