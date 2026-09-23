Kejar 100 GW, PLN NP Targetkan 2 PLTS Terapung Beroperasi Tahun ini

JawaPos.com - Mengejar target Presiden Prabowo Subianto terkait dengan 100 gigawatt (GW) pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) PT PLN Nusantara Power (PLN NP) menargetkan sebanyak 2 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat beroperasi tahun 2026.

Adapun, dua pembangkit listrik berbasis energi terbarukan tersebut adalah PLTS terapung Tembesi di Kepulauan Riau dan PLTS terapung Karangkates di Malang, Jawa Timur.

Direktur Pengembangan dan Niaga PLN Nusantara Power, Dwi Hartono, mengatakan kedua proyek pembangkit listrik tersebut saat ini sudah masuk dalam tahap konstruksi dan diharapkan dapat beroperasi tahun ini.

"Jadi, Trembesi (PLTS Terapung Tembesi) dan Karangkates (PLTS Terapung Karangkates) diharapkan bisa masuk tahun ini," ujar Dwi saat ditemui di Tangerang, Rabu (23/9).

Dwi mengatakan, PLTS Terapung Karangkates dengan kapasitas 100 megawatt alternating current (MWac) persiapanya sudah mencapai 70 persen.

Ia menyebut, PLTS terapung yang ditargetkan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia ini memiliki kapasitas puncak mencapai 133 MWp (megawatt peak) dan mampu menyediakan listrik yang setara dengan kebutuhan sekitar 35.000 pelanggan.

"Kalau 100 MW, ya bisa melistriki kira-kira setara dengan 35.000-an rumah tangga," ujarnya.