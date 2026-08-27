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Antara
Jumat, 28 Agustus 2026 | 06.42 WIB

PLTS Terapung Gajah Mungkur dengan Investasi Rp 1,6 Triliun mulai Dibangun

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri mulai dibangun. (ANTARA) - Image

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri mulai dibangun. (ANTARA)

JawaPos.com - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri mulai dibangun.

Investasi pembangunan PLTS Terapung Gajah Mungkur mencapai sekitar Rp 1,6 triliun dan ditargetkan dapat beroperasi pada 2027.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebutkan, pembangkit listrik tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 218 GWh listrik per tahun saat beroperasi pada akhir 2027, atau setara 37 persen kebutuhan listrik Kabupaten Wonogiri dalam satu tahun.

Groundbreaking PLTS Terapung Gajah Mungkur dilakukan serentak dengan peluncuran Program PLTS 100 GWp yang dipimpin Prabowo dari Bali, Selasa (25/8).

Ada sebanyak 14 PLTS dengan total kapasitas mencapai 5,2 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan saat itu, salah satunya adalah PLTS Terapung Gajah Mungkur.

Menurut Ahmad Luthfi, pengembangan energi baru terbarukan akan menjadi salah satu prioritas Jateng untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng Bramantyo Anggun Pambudi menjelaskan, listrik dari PLTS Gajah Mungkur nantinya disalurkan melalui jaringan 150 kilovolt menuju Gardu Induk Nguntoronadi yang berjarak sekitar 11,7 kilometer.

Setelah masuk jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali, listrik tersebut tidak hanya digunakan di kawasan sekitar Waduk Gajah Mungkur.

"Ketika listrik tersebut sudah masuk ke jaringan interkoneksi, maka listrik tersebut tidak khusus untuk berada di sekitaran daerah tersebut. Itu juga bisa disalurkan ke semua daerah di jaringan yang tersambung dengan interkoneksi," katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/8).

Editor: Estu Suryowati
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