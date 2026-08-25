Bahlil Integrasikan PLTS 100 GW dengan Program Listrik Masuk Desa

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan mengintegrasikan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) peak dengan program listrik masuk desa.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan langkah tersebut ditujukan agar masyarakat di wilayah yang belum teraliri listrik dapat memperoleh akses energi.

“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” ujar Bahlil dalam peluncuran program PLTS 100 GW, di Bali, Selasa (25/8).

Bahlil mengatakan, sejumlah perusahaan telah mulai mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW) di setiap desa.

Salah satunya adalah PT Pertamina (Persero) yang menjalankanya di salah satu Kabupaten di Sumatera. Sebelumnya, wilayah tersebut belum memiliki akses listrik.

“Itu tidak ada listrik sama sekali, sekarang sudah dilakukan 1 megawatt, dan itu mereka sudah bisa bikin storage, perikanan mereka sudah jalan, masyarakat mereka juga sudah mendapatkan listrik,” katanya.

Selain memperluas akses listrik, pemerintah juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit berbasis energi yang lebih beragam.

Bahlil menyebut PLN telah melakukan konversi PLTD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan sumber energi seperti angin dan matahari.