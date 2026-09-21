Bahlil Jelaskan Rencana Produksi Bensin dari Batu Bara Kalori Rendah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana pengembangan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dari batu bara.
Bahlil mengatakan, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan batu bara berkalori rendah (low calorie) diolah menjadi gas maupun minyak, termasuk bensin.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Bahlil mengatakan, arahan tersebut dilatarbelakangi kondisi geopolitik global yang makin tidak menentu.
Pemerintah diminta mengoptimalkan seluruh potensi energi yang tersedia di dalam negeri, termasuk batu bara sebagai sumber energi alternatif.
“Maka arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia,” ujar Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin (21/9).
“Salah satu di antaranya adalah energi alternatif dari batu bara. Sekarang teknologinya itu sudah canggih di mana batu bara yang low calorie itu bisa menghasilkan gas maupun minyak,” lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Prabowo tersebut, termasuk melihat peluang kerja sama dengan sejumlah perusahaan yang telah menyampaikan penawaran.
Bahlil menyebut teknologi pengolahan batu bara menjadi gas telah diterapkan di sejumlah negara.
Salah satunya Tiongkok yang telah memanfaatkan batu bara berkalori rendah sebagai bahan baku untuk menghasilkan gas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022