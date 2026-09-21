Bahlil Jelaskan Rencana Produksi Bensin dari Batu Bara Kalori Rendah

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana pengembangan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dari batu bara.

Bahlil mengatakan, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan batu bara berkalori rendah (low calorie) diolah menjadi gas maupun minyak, termasuk bensin.

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Bahlil mengatakan, arahan tersebut dilatarbelakangi kondisi geopolitik global yang makin tidak menentu.

Pemerintah diminta mengoptimalkan seluruh potensi energi yang tersedia di dalam negeri, termasuk batu bara sebagai sumber energi alternatif.

“Maka arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia,” ujar Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin (21/9).

“Salah satu di antaranya adalah energi alternatif dari batu bara. Sekarang teknologinya itu sudah canggih di mana batu bara yang low calorie itu bisa menghasilkan gas maupun minyak,” lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Prabowo tersebut, termasuk melihat peluang kerja sama dengan sejumlah perusahaan yang telah menyampaikan penawaran.

Bahlil menyebut teknologi pengolahan batu bara menjadi gas telah diterapkan di sejumlah negara.