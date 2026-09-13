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Kuswandi
Senin, 14 September 2026 | 01.55 WIB

Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Sulsel Bersinergi, Antrean BBM di Sejumlah SPBU Makassar Melandai

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar secara bertahap mulai melandai. (Pertamina Patra Niaga). - Image

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar secara bertahap mulai melandai. (Pertamina Patra Niaga).

JawaPos.com – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar secara bertahap mulai melandai. Perkembangan ini sejalan dengan berbagai upaya optimalisasi pasokan dan pelayanan BBM yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Antrean di sejumlah SPBU di Makassar saat ini secara bertahap mulai melandai. Kami terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pasokan dan pelayanan, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat,” ujar Kitty Andhora, VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga.

Salah satu bentuk kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM di SPBU. Pengaturan tersebut dilakukan untuk membantu mengatur antrean kendaraan dan mendukung kelancaran pelayanan masyarakat di lapangan.

Di sisi operasional, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pasokan melalui distribusi mobil tangki yang beroperasi selama 24 jam. Selain itu, sebanyak 25 SPBU di Makassar dioperasikan selama 24 jam untuk memberikan akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Optimalisasi pelayanan juga dilakukan melalui penambahan nozzle BBM subsidi dan operator di sejumlah SPBU. Pertamina Patra Niaga turut menambah titik distribusi melalui pengoperasian 3 unit SPBU Modular guna mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.

“Berbagai langkah ini kami lakukan untuk memastikan pasokan dan pelayanan terus berjalan secara optimal. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan, sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih lancar,” lanjut Kitty.

Pertamina Patra Niaga memahami bahwa BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, optimalisasi pasokan, distribusi, dan pelayanan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta masyarakat yang telah mengikuti ketentuan dan arahan petugas di lapangan. Kolaborasi seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat Makassar.

“Pertamina Patra Niaga akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memastikan distribusi BBM berjalan dengan optimal, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan aktivitas sehari-hari dapat terus berjalan dengan lancar,” tutup Kitty.

Editor: Kuswandi
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