Berikut 7 Penyebab BBM Boros Walau Mobil Terasa Normal Banget

JawaPos.com - Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang tiba-tiba menjadi lebih boros tidak selalu disertai gejala kerusakan yang terasa pada mobil. Mesin masih bisa menyala normal, tarikan tetap terasa baik, dan tidak ada lampu indikator yang menyala di panel instrumen.

Namun, ada sejumlah hal yang dapat membuat konsumsi BBM meningkat secara perlahan. Beberapa di antaranya bahkan berkaitan dengan kebiasaan berkendara dan kondisi komponen yang sering luput dari perhatian.

Lantas, apa saja yang perlu kamu cek?

1. Tekanan Ban Kurang

Tekanan ban yang berada di bawah rekomendasi pabrikan dapat meningkatkan hambatan gulir ketika mobil berjalan. Kondisi tersebut membuat mesin membutuhkan tenaga lebih besar untuk menggerakkan kendaraan.

Karena itu, jangan hanya memeriksa kondisi ban ketika terlihat kempis. Kamu sebaiknya mengecek tekanan secara berkala dan menyesuaikannya dengan rekomendasi yang tercantum pada mobil.

2. Filter Udara Kotor

Filter udara yang sudah terlalu kotor dapat menghambat aliran udara menuju mesin. Padahal, mesin membutuhkan pasokan udara yang cukup agar proses pembakaran berlangsung dengan baik.