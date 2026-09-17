Air Bersih Lebih Dekat, Pertamina Dampingi Pemulihan Warga Terdampak Gempa NTT

JawaPos.com – Kristian Wawo ingat betul jarak yang dulu harus ia tempuh demi mendapat air bersih, nyaris dua kilometer.

Bagi warga Watubaur, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai itu, juga warga lainnya, perjalanan mencari air menjadi bagian dari keseharian.

Air yang didapat kemudian digunakan untuk minum, memasak, dan berbagai kebutuhan rumah tangga.

“Banyak suka dukanya untuk mendapatkan air bersih. Dulu kami harus berjalan hampir dua kilometer untuk mengambil air. Sekarang sumber air sudah dekat berkat bantuan dari Pertamina,” kenang Kristian.

Hal serupa dirasakan Amelia, warga Watubaur. Air bersih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.

Terlebih setelah gempa melanda Kabupaten Manggarai, akses ke sumber air semakin sulit dan jauh.

“Dalam kondisi bencana seperti ini, ketika air yang paling kami butuhkan bisa tersedia, kebutuhan utama kami menjadi terpenuhi. Terima kasih Pertamina sudah menghadirkan sarana air bersih di sini,” tutur Amelia.

Pada masa tanggap darurat, Pertamina telah menyalurkan 108.500 liter air bersih melalui mobil tangki serta 2.805 dus air mineral untuk membantu masyarakat terdampak.

Seiring kondisi yang berangsur pulih, dukungan dilanjutkan dengan membangun dua sumur bor di Kecamatan Reok agar masyarakat memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

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