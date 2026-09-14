Jelang MotoGP Mandalika 2026, Pertamina Dorong Antusiasme dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan, antusiasme masyarakat menjelang MotoGP Mandalika perlu terus dibangun. (Istimewa)
JawaPos.com - Menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9–11 Oktober 2026, PT Pertamina (Persero) kembali menggelar rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia.
Kali ini, Pertamina menggelar nonton bareng MotoGP San Marino di Grha Pertamina, Jakarta, Minggu (13/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi agenda nonton bareng kedua dalam rangkaian menuju balapan MotoGP di Mandalika.
Acara tersebut melibatkan komunitas motor dan Perwira Pertamina. Selain menyaksikan balapan, kegiatan juga diisi dengan riding bersama yang diikuti 15 komunitas motor.
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan, antusiasme masyarakat menjelang MotoGP Mandalika perlu terus dibangun. Menurutnya, ajang tersebut memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar kompetisi olahraga.
“Pertamina Grand Prix of Indonesia bukan hanya tentang balapan. Ajang ini membawa perhatian dunia ke Indonesia dan menjadi momentum untuk mendorong pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal di Mandalika dan Lombok,” ujar Arya.
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Menurut Arya, kedatangan wisatawan, komunitas, dan penggemar motorsport dapat membuka peluang pertumbuhan bagi berbagai sektor di sekitar Mandalika dan Lombok.
“Dari lintasan balap, dampaknya bisa menjangkau jauh lebih luas. Inilah yang ingin terus kami dorong, bagaimana momentum MotoGP dapat memberikan multiplier effect dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat maupun Indonesia,” katanya.
Selain mendorong pariwisata dan ekonomi lokal, rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 juga melibatkan komunitas otomotif.
Arya mengatakan keterlibatan komunitas perlu diiringi dengan kesadaran mengenai keselamatan berkendara. Ia mengingatkan para pengguna kendaraan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
“Semangat motorsport juga harus tercermin dari bagaimana kita berkendara. Kami mengajak seluruh komunitas untuk selalu mengutamakan keselamatan, saling mengingatkan, dan menaati peraturan lalu lintas,” ujar Arya.
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