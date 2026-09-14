Pertamina NRE Akselerasi Pengembangan Bioetanol Berbasis Multi-Feedstock di Lampung

JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (NRE) mengakselerasi pengembangan bioetanol berbasis multi-feedstock dan multi-generation melalui Bioethanol Development Center yang terletak di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis mengatakan, Bioethanol Development Center memanfaatkan beragam potensi bahan baku dan teknologi produksi bioetanol generasi pertama (1G) maupun generasi kedua (2G).

"Dimana pendekatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal sekaligus mendukung pengembangan ekosistem bioetanol nasional," kata John dikutip, Senin (14/9).

Ia mengatakan fasilitas itu dikembangkan sebagai platform pengembangan dan pengujian bioetanol berskala pilot yang mencakup pengembangan bahan baku (feedstock), budidaya, pengujian teknologi, hingga validasi proses produksi bioetanol.

Lebih lanjut, John menambahkan, sorgum menjadi salah satu bahan baku yang menarik untuk dikembangkan karena memiliki potensi produktivitas dan siklus panen yang kompetitif.

Pengembangan sorgum di Lampung pun diarahkan untuk menerapkan pendekatan multi-generation, yaitu memanfaatkan nira sebagai bahan baku bioetanol generasi pertama (1G).

Sedangkan batang atau bagian biomassa yang tersisa setelah pengambilan nira dapat dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol generasi kedua (2G).

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Bioethanol Development Center di Lampung pun dikembangkan sebagai fasilitas pilot dengan kapasitas produksi bioetanol hingga 60 kiloliter per tahun, katanya menjelaskan.