Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 15 September 2026 | 06.29 WIB

Pertamina NRE Akselerasi Pengembangan Bioetanol Berbasis Multi-Feedstock di Lampung

PNRE mengakselerasi pengembangan bioetanol berbasis&nbsp;multi-feedstock&nbsp;dan&nbsp;multi-generation&nbsp;melalui Bioethanol Development Center yang terletak di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. (ANTARA) - Image

PNRE mengakselerasi pengembangan bioetanol berbasis&nbsp;multi-feedstock&nbsp;dan&nbsp;multi-generation&nbsp;melalui Bioethanol Development Center yang terletak di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. (ANTARA)

JawaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (NRE) mengakselerasi pengembangan bioetanol berbasis multi-feedstock dan multi-generation melalui Bioethanol Development Center yang terletak di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis mengatakan, Bioethanol Development Center memanfaatkan beragam potensi bahan baku dan teknologi produksi bioetanol generasi pertama (1G) maupun generasi kedua (2G).

"Dimana pendekatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal sekaligus mendukung pengembangan ekosistem bioetanol nasional," kata John dikutip, Senin (14/9).

Ia mengatakan fasilitas itu dikembangkan sebagai platform pengembangan dan pengujian bioetanol berskala pilot yang mencakup pengembangan bahan baku (feedstock), budidaya, pengujian teknologi, hingga validasi proses produksi bioetanol.

Lebih lanjut, John menambahkan, sorgum menjadi salah satu bahan baku yang menarik untuk dikembangkan karena memiliki potensi produktivitas dan siklus panen yang kompetitif.

Pengembangan sorgum di Lampung pun diarahkan untuk menerapkan pendekatan multi-generation, yaitu memanfaatkan nira sebagai bahan baku bioetanol generasi pertama (1G).

Sedangkan batang atau bagian biomassa yang tersisa setelah pengambilan nira dapat dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol generasi kedua (2G).

Bioethanol Development Center di Lampung pun dikembangkan sebagai fasilitas pilot dengan kapasitas produksi bioetanol hingga 60 kiloliter per tahun, katanya menjelaskan.

Fasilitas itu akan digunakan untuk menguji berbagai kombinasi bahan baku dan teknologi, mulai dari pre-treatment, hidrolisis, fermentasi, distilasi, hingga dehidrasi, termasuk tahapan pre-treatment untuk pengolahan bahan baku 2G.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kementerian ESDM Targetkan Implementasi BBM Bioetanol E20 Terealisasi Januari 2028 - Image
Energi

Kementerian ESDM Targetkan Implementasi BBM Bioetanol E20 Terealisasi Januari 2028

Selasa, 21 Juli 2026 | 00.00 WIB

Harga Pertamax Green 95 Naik Jadi Rp 17.000 per Liter, Celios Soroti Program Ketahanan Energi Bioetanol - Image
Energi

Harga Pertamax Green 95 Naik Jadi Rp 17.000 per Liter, Celios Soroti Program Ketahanan Energi Bioetanol

Sabtu, 13 Juni 2026 | 18.32 WIB

Eskalasi Konflik di Timur Tengah Picu Krisis, INDEF Usul Bioetanol hingga Energi Terbarukan Jadi Solusi - Image
Energi

Eskalasi Konflik di Timur Tengah Picu Krisis, INDEF Usul Bioetanol hingga Energi Terbarukan Jadi Solusi

Jumat, 27 Maret 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore