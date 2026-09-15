Produksi Migas MedcoEnergi capai 170 Mboepd, Naik 19 Persen pada Semester I 2026

JawaPos.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mencatatkan produksi minyak dan gas (migas) mencapai 170 mboepd (thousand barrel oil equivalent per day) pada semester pertama 2026, atau naik 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Gas mencapai sekitar 72 persen dari total produksi, sejalan dengan pertumbuhan permintaan gas regional," kata Direktur dan Chief Operating Officer MedcoEnergi Amri Siahaan dalam paparan publik (public expose), beberapa waktu lalu.

Perseroan mempertahankan panduan 2026 untuk produksi minyak dan sebesar 165–170 mboepd dan belanja modal minyak dan gas sebesar USD 415 juta.

Pada kuartal pertama 2026, MedcoEnergi membukukan pendapatan sebesar USD 668,3 juta, meningkat 19,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, EBITDA meningkat 5,7 persen menjadi USD 351,1 juta, sementara laba bersih meningkat 282,3 persen menjadi USD 67,4 juta.

"Kami tetap fokus pada pencapaian target operasional, disiplin biaya dan pengelolaan neraca yang sehat. Kami akan terus mengembangkan aset-aset inti dan menjalankan pertumbuhan secara disiplin untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan," kata Amri.

Di bisnis ketenagalistrikan, Medco Power mencatat penjualan listrik sebesar 2.323 GWh pada semester pertama 2026, meningkat 16,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan sejalan dengan panduan 2026 sebesar 4.550 GWh.

Porsi kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 26 persen, dan tetap berada pada kisaran target jangka panjang perusahaan.