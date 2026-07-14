Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 Jaga Konsistensi Kualitas Pertandingan

JawaPos.com - Pegolf dari delapan negara siap meramaikan Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 14-16 Juli. Selain Indonesia, tujuh negara lain yang akan berpartisipasi adalah Amerika Serikat, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Oman, dan Vietnam.

Tahun lalu, dua pegolf Indonesia, Randy Arbenata Mohamad Bintang dan Bianca Naomi Amina Laksono memang di turnamen. Pada 2024, Rayhan Abdul Latief dan Elaine Widjaja dari Indonesia juga menjadi juara.

Tahun ini Randy, Rayhan, dan Elaine kembali mengikuti turnamen ini. Mereka akan berjuang untuk bisa kembali menjadi juara. Pada tahun pertama Elaine juga menjadi juara dan Gabriel Hansel Hari juara kelompok putra.

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Randy menuturkan, bermain di turnamen internasional memiliki pressure yang lebih besar. Dia senang bisa belajar dan terus mendapatkan pengalaman baru.

"Targetnya pasti ingin menjadi juara bertahan. Untuk itu saya mempersiapkan diri dengan baik. Secara mental saya harus lebih sabar karena game plan untuk lapangan Pondok Indah sebetulnya sudah cukup matang,” kata Randy.

Sementara itu, Pondok Indah Golf Club (PIGC) selalu mempertahankan kualitas pertandingan dalam menyelenggarakan turnamen-turnamen internasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan prestasi golf Indonesia.

Ketua PIGC Michael Tjoajadi menuturkan, golf amatir terus berkembang. Jumlah pemain dan turnamen semakin banyak dengan skor yang semakin baik dan berkualitas.

“Oleh karena itu kami PIGC dengan senang hati terus mendukung pelaksanaan turnamen ini. Doakan dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” kata dalam acara pembukaan turnamen, Senin (13/7).