Akhir Manis Pegolf Indonesia di Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship

JawaPos.com - Ajang Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 yang diselenggarakan Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Kamis (16/7), menghadirkan sisi manis bagi pegolf Indonesia.

Di sektor putra, Randy A.M. Bintang mencetak kenangan manis pada final. Tidak hanya berhasil mempertahankan gelar juara divisi putra, dia juga mengulang suksesnya tahun lalu.

Sedangkan, di sektor putri, Jennifer Quinn Effendi menjadi juara melalui wire-to-wire atau selalu memimpin sejak hari pertama. Dia mengumpulkan total 217 pukulan atau satu over. Dia memimpin cukup jauh dengan selisih lima pukulan. Peringkat T2 ditempati Isabella Sudarmanto dan Abigail Rhea Soeryo Wiharko dengan skor 222 atau enam over.

Bagi Randy, kemenangan ini di luar ekspektasi. Sebab, berdasar hasil pertandingan hari pertama dan kedua sempat membuat Randy ragu tidak bisa mencapai target itu.

Pada dua hari pertama, posisi puncak klasemen sementara ditempati oleh Rayhan Abdul Latief dan Jonathan Manuel Wijanto. “Sebenarnya saya tidak expect (untuk menang). Namun, lawan-lawan yang di atas turun skornya. Sejak lima hole pertama karena posisi skor sudah dua under dan saya baru berpikir bisa nih ngejar. Ternyata para leader juga mengalami trouble. Jadi, dengan bermain tiga under sudah cukup untuk mengejar,” ungkap Randy.

Dia mengumpulkan skor total 212 atau empat under. Pada hari terakhir mencetak 69 pukulan atau tiga under. Dua hari sebelumnya berturut-turut mencetak 72 dan 71. Kemenangan ini bukan sekedar keberuntungan. Randy berusaha bermain lebih agresif di hari terakhir.

“Pukulan saya sebenarnya sama saja seperti pada putaran pertama dan kedua. Hari ini yang improve tuh di putting. Tadi lima hole pertama sudah sempat dua under. Saya bermain lumayan agresif. Tapi di hole enam kena double. Jadi even lagi. Untungnya bisa mencetak tiga birdie di hole 15, 16, dan 17,” kata Randy.

Peringkat kedua ditempati Rayhan Abdul Latief yang ties dengan William Justin Wijaya. Mereka masing-masing mengumpulkan 213 pukulan atau tiga over.