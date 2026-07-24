Tak Sekadar Coaching Clinic, Trial Camp PSS Sleman-Medco 2026 Hadirkan Pengalaman Istimewa di Stadion Maguwoharjo

Trial Camp PSS Sleman-Medco 2026 di Stadion Maguwoharjo. Peserta dapat coaching clinic dan lingkungan sepak bola nyata. (Istimewa)
JawaPos.com - Rangkaian kegiatan Trial Camp PSS Sleman-Medco 2026 terus menghadirkan pengalaman berharga bagi para pesertanya. Setelah mengikuti berbagai materi coaching clinic selama dua pekan, para peserta mendapat kesempatan mengunjungi Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Rabu (22/7).
Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda spesial dalam program Trial Camp. Selain melihat langsung fasilitas stadion, para peserta juga merasakan atmosfer markas kebanggaan PSS Sleman yang selama ini hanya mereka saksikan melalui layar televisi maupun media sosial.
Bagi peserta yang datang dari berbagai daerah, pengalaman itu menjadi momen yang sulit dilupakan. Mereka tidak hanya memperoleh tambahan ilmu dari sesi latihan bersama pelatih PSS Sleman, tetapi juga semakin mengenal lingkungan sepak bola profesional.
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Coach Iswanda, peserta asal Perlak, Aceh Timur, mengaku bersyukur bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Materi latihan yang diberikan selama Trial Camp sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan para pemain muda.
"Alhamdulillah, selama di Sleman kami mendapatkan pengalaman dan program latihan luar biasa yang jarang saya dapatkan di Aceh. Latihan yang diberikan juga membantu meningkatkan kemampuan teknik dan gaya bermain anak-anak," ujar dia.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Medco dan PSS Sleman yang telah membuka kesempatan bagi peserta dari Aceh untuk belajar langsung di Sleman.
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"Terima kasih kepada Medco yang telah membawa kami mengikuti coaching clinic di Sleman. Semoga kegiatan ini terus berlanjut. Terima kasih juga kepada PSS Sleman yang telah menerima kami dengan sangat baik," tambah dia.
Kesan mendalam juga dirasakan talenta muda asal Perlak, Aceh Timur, Nikmal Maula. Kesempatan bermain dan berlatih di Stadion Maguwoharjo menjadi pengalaman yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan.
"Saya tidak menyangka bisa bermain dan berlatih di Stadion Maguwoharjo. Terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendoakan agar saya bisa bermain di stadion ini," ungkap Nikmal.
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