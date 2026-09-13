Pertamina segera Tender Proyek senilai USD 1,1 Miliar, Biorefinery Cilacap Ditarget Onstream 2029

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menargetkan dapat melaksanakan proses tender atau Engineering, Procurement, and Construction (EPC) proyek Biorefinery Cilacap Fase 2 pada tahun 2027.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga, Hermawan Budiantoro menjelaskan, Biorefinery Cilacap Fase 2 didedikasikan untuk 100 persen memproduksi biofuel.
Kilang ini akan memproduksi bahan bakar ramah lingkungan skala besar guna memperkuat kemandirian energi hijau serta penyediaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) nasional.
"Saat ini masih dalam tahap engineering (FEED), yang nantinya akan ditenderkan. Sudah mulai kemarin licensor dan EPC konstruksinya. Harapannya nanti bisa konstruksi mulai tahun ini. Mudah-mudahan nanti di 2029 sudah mulai berproduksi," kata Hermawan di sela kegiatan Pertamax Journey 2026, di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/9).
Adapun kapasitas Biorefinery Cilacap Fase 2 didesain mencapai 6.000 barel per hari (bph), dan ditargetkan mampu memproduksi SAF sekitar 232.000 ton per tahun.
Saat Biorefinery Cilacap onstream pada 2029 nanti, diperkirakan kebutuhan UCO mencapai sekitar 318.000 ton per tahun. Guna memenuhi kebutuhan bahan baku ini, Pertamina menggunakan skema Business to Customer (B2C) serta Business to Business (B2B).
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