Koleksi Satwa Dunia Makin Lengkap, Jakarta Aquarium Safari Kenalkan Red Fox dan Arctic Fox  

Kehadiran dua spesies rubah memperkaya koleksi satwa JAQS di Jakarta yang sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung. (Istimewa).

JawaPos.com – Tujuan wisata Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) kembali memperkenalkan dua satwa barunya, yaitu Red Fox dan Arctic Fox. Kehadiran dua spesies rubah ini semakin memperkaya koleksi satwa JAQS sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung.

Kehadiran Red Fox dan Arctic Fox bukan sekadar menambah daya tarik visual JAQS, melainkan menjadi bagian dari misi edukasi yang lebih besar untuk mendekatkan masyarakat dengan keanekaragaman satwa dari berbagai belahan dunia.

Melalui interaksi langsung dengan kedua satwa ini, pengunjung diajak untuk memahami karakteristik dan perilaku alami dari spesies rubah ini.

“Sebagai destinasi konservasi dan edutainment di tengah kota, Jakarta Aquarium & Safari terus berupaya menghadirkan koleksi satwa yang unik dan bernilai edukatif. Red Fox dan Arctic Fox menjadi pelengkap pengalaman eksplorasi kami dan menjadi media untuk menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat," ujar Fauzi Prihatin selaku General Manager Jakarta Aquarium & Safari.

Kehadiran kedua spesies ini memberikan pengalaman baru yang memadukan hiburan dan edukasi, sekaligus membuka kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat keunikan satwa dari berbagai belahan dunia.