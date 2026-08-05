Koleksi Satwa Dunia Makin Lengkap, Jakarta Aquarium Safari Kenalkan Red Fox dan Arctic Fox  

JawaPos.com – Tujuan wisata Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) kembali memperkenalkan dua satwa barunya, yaitu Red Fox dan Arctic Fox. Kehadiran dua spesies rubah ini semakin memperkaya koleksi satwa JAQS sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung.
Kehadiran Red Fox dan Arctic Fox bukan sekadar menambah daya tarik visual JAQS, melainkan menjadi bagian dari misi edukasi yang lebih besar untuk mendekatkan masyarakat dengan keanekaragaman satwa dari berbagai belahan dunia.
Melalui interaksi langsung dengan kedua satwa ini, pengunjung diajak untuk memahami karakteristik dan perilaku alami dari spesies rubah ini.
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“Sebagai destinasi konservasi dan edutainment di tengah kota, Jakarta Aquarium & Safari terus berupaya menghadirkan koleksi satwa yang unik dan bernilai edukatif. Red Fox dan Arctic Fox menjadi pelengkap pengalaman eksplorasi kami dan menjadi media untuk menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat," ujar Fauzi Prihatin selaku General Manager Jakarta Aquarium & Safari.
Kehadiran kedua spesies ini memberikan pengalaman baru yang memadukan hiburan dan edukasi, sekaligus membuka kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat keunikan satwa dari berbagai belahan dunia.
Berdiri sejak tahun 2017, JAQS memiliki lebih dari 3,500 satwa aquatic dan non-aquatic. Berlokasi di dalam mall Neo Soho Jakarta, Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) merupakan lembaga konservasi yang peduli terhadap pelestarian satwa air dan lingkungan serta memberikan pengalaman ajaib penuh hiburan, edukasi, dan interaksi bagi segala usia.
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