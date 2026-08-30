Safrizal ZA Sebut Aceh Dibangun dari Ketabahan yang Mengakar

JawaPos.com - Dirjen Bina Adwil Kemendagri yang juga Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA menerima penghargaan Serambi Award 2026 Gebrakan Sang Pemimpin pada Sabtu (29/8) malam di Gedung AAC Dayan Dawood USK Darussalam Banda Aceh.

Gelaran ini dihadiri Wali Nanggroe, Gubernur yang diwakili Plt Sekda yang baru, Ketua DPRA, Ketua TP PKK Aceh, Jajaran Forkopimda, para Bupati/Walikota Se-Aceh,Para Rektor dan akademisi serta para insan pers.

”Forum penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi, kepemimpinan, serta kontribusi nyata berbagai pihak, termasuk inovasi dan perubahan positif bagi masyarakat, terutama dalam penanganan dan pemulihan Aceh pasca bencana,” jelas Safrizal.

Safrizal menuturkan, bencana bukan hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur tapi juga meninggalkan duka dan trauma, memutus rantai aktivitas ekonomi, dan menghadirkan ketidakpastian tentang masa depan.

Namun, di tengah situasi seperti itulah kualitas kepemimpinan diuji, tidak hanya hadir ketika keadaan baik-baik saja.

”Dan ketika masyarakat kehilangan harapan, pemimpin harus menjadi orang pertama yang mengatakan kita akan bangkit. Kita akan pulih. Dan kita akan membangun kembali Aceh dengan lebih kuat,” tutur Dirjen Bina Adwil Kemendagri.

Safrizal mengingatkan, Tanah Rencong telah berkali-kali mengalami bencana alam dan membuktikan satu hal Aceh adalah tanah yang kuat nan tangguh.

”Aceh bukan dibangun dari kerapuhan. Aceh dibangun dari ketabahan yang mengakar. Badai boleh datang. Bencana dapat meninggalkan luka. Tetapi sejarah selalu menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kemampuan untuk berdiri Kembali,” kata Safrizal.