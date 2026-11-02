IHSG Berpotensi Lanjut Melemah, Menurut Analis Ini Level Kritis yang Perlu Dicermati

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih akan kembali tertekan pada perdagangan Senin (2/11) setelah mengalami koreksi hingga 7,03 persen pada perdagangan akhir Oktober 2026.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Brigita Kinari mengatakan IHSG masih berada dalam tekanan jual dan ditutup di bawah MA3. Dengan koreksi mingguan mencapai 7,03 persen. “Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa momentum bearish masih dominan dan pemulihan tren jangka pendek belum terkonfirmasi,” ujar Gita dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (2/11).

Ia mengatakan dalam skenario terbaik, selama mampu mempertahankan penutupan di atas level psikologis 5.000, IHSG berpeluang bergerak konsolidatif pada kisaran 5.000–5.200 sepanjang pekan depan. Namun, apabila tekanan jual kembali meningkat dan indeks ditutup menembus ke bawah 5.000, IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan untuk menguji area 4.900–5.000.

Sementara itu, dalam skenario terburuk tekanan jual yang berlanjut berpotensi membawa indeks menuju area koreksi berikutnya di 4.763–4.845. Gita menyebut pada pekan ini pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh kemampuan indeks mempertahankan level psikologis 5.000 serta respons investor terhadap sejumlah agenda ekonomi domestik, meliputi rilis Manufacturing PMI, neraca perdagangan, inflasi, pertumbuhan ekonomi 3Q26, cadangan devisa, dan indeks harga rumah. Dari eksternal, investor juga akan mencermati pemilu paruh waktu AS (midterm election) pada 3 November.