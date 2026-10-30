IHSG Berpotensi Terkoreksi, Intip 4 Saham Pilihan MNC Sekuritas Jumat Ini

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (30/10), setelah ditutup menguat sebesar 3,49 persen ke level 5,098 pada perdagangan Kamis (29/10).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [v] pada label hitam, dengan potensi koreksi ke 5,024 sebelum kembali menguat menuju 5,456–5,564.

Sebaliknya, worst case (label merah), IHSG berpotensi melanjutkan koreksi pada wave (v) dari wave [v] menuju 4,763-4,845. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,185 - 4,915 sedangkan resistance di level 5,460- 5,563.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Jumat (30/10). Yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB). Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BBNI sebelumnya terkoreksi 3,28 persen ke level 3.240, disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BBNI saat ini berada pada bagian dari wave 2. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 3,080–3,240, dengan target harga 3,490 dan 3,750 serta stop loss di bawah 3,000.

Selanjutnya, saham PT Indika Energy Tbk (INDY) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham INDY sebelumnya terkoreksi 6,77 persen ke level 1,860, dengan tekanan jual yang masih dominan.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi INDY saat ini berada pada bagian dari wave (5) dari wave [C]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1,650–1,780, dengan target harga 2,030 dan 2,250 serta stop loss di bawah 1,560.