IHSG Ambruk 7,03 Persen Sepekan, Kapitalisasi Pasar BEI Susut Rp 721 Triliun

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat terkoreksi cukup besar dalam kurun waktu sepekan sebesar 7,03 persen dan ditutup pada level 5.057,050, dibandingkan posisi 5.439,258 pada periode 26 hingga 30 Oktober 2026.
Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Elsierra Putri Yosita, mengatakan aktivitas perdagangan saham di BEI selama periode 26–30 Oktober 2026 menunjukkan koreksi pada sejumlah indikator dibandingkan pekan sebelumnya.
Rata-rata nilai transaksi harian mengalami penyesuaian sebesar 29,49 persen menjadi Rp 14,339 triliun, dari Rp 20,34 triliun pada pekan sebelumnya.
Sedangkan rata-rata frekuensi transaksi harian terkoreksi 20,99 persen menjadi 1,54 juta kali transaksi, dibandingkan 1,95 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.
“Penyesuaian juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian sebesar 18,85 persen menjadi 32,428 miliar lembar saham, dari 39,959 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” ujar Elsierra dalam keterangan yang diterima, Minggu (1/11).
Ia mengatakan, kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 7,52 persen menjadi Rp 8.862 triliun, dibandingkan Rp 9.583 triliun pada pekan sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Adapun pada perdagangan Jumat (30/10), investor asing mencatatkan nilai jual bersih (netsell) sebesar Rp 138,71 miliar. Secara kumulatif sepanjang 2026, investor asing membukukan nilai jual bersih sebesar Rp 97,921 triliun.
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