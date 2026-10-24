BSI International Expo 2026 Targetkan Transaksi Rp 5 Triliun

JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI menargetkan transaksi BSI International Expo 2026 mencapai Rp 5 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 2,6 triliun.

Ajang yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), 23-25 Oktober 2026 itu juga diarahkan untuk memperluas pasar produk lokal dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar global.

“Kalau bicara target, kalau tahun lalu transaksi kita sebesar 2,6 triliun, tahun ini kita naikkan jadi dua kali lipat, jadi 5 triliun rupiah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo kepada wartawan di acara opening ceremony BSI International Expo 2026, Jumat (23/10).

Anggoro mengatakan, pameran tahun ini mengusung konsep yang lebih segar dengan menyasar gaya hidup anak muda dan mengangkat produk-produk lokal.

Menurut dia, produk dalam negeri memiliki kualitas dan pasar yang perlu diperkuat melalui dukungan konsumen.

“Tugas kita semua yang ada di sini adalah memastikan kita menggunakannya, mendukungnya, sehingga demand-nya jadi besar, sehingga mereka punya ruang untuk tumbuh, untuk besar,” ujarnya.

Anggoro mengatakan, BSI berupaya mendukung pelaku usaha yang berkembang melalui pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga akses ke pasar internasional.

Dukungan tersebut diperlukan agar UMKM mampu memenuhi kebutuhan bisnis yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan usahanya.

“Dan BSI tentu saja hadir untuk mendukung mereka, karena begitu mereka sudah besar, pasti mereka butuh kapasitas lebih besar, butuh pembiayaan lebih besar, butuh transaksi yang lebih simpel dengan digitalisasi,” tuturnya.