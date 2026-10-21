Ratusan Tenant dari Berbagai Sektor Bakal Ramaikan BSI International Expo 23-25 Oktober 2026

JawaPos.com - BSI International Expo 2026 akan segera digelar pada 23-25 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Ada 426 tenant memeriahkan mulai dari fesyen, haji dan umrah travel, wisata halal, otomotif, griya, emas, elektronik, kuliner, hingga kecantikan dan gaya hidup.

SVP Consumer Product Solution BSI Wawan Setiawan menyebut bahwa anak-anak muda harus bangga dengan produk lokal Indonesia. Terlebih saat ini ada tren yang menyebutkan bahwa anak-anak muda lebih kearah lifestyle kekinian. "Fenomena ini yang kami siapkan di BSI International Expo mendatang," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (21/10).

Wawan menambahkan acara ini menjadi hub yang mempertemukan para pelaku usaha untuk bertemu dan scaling up bisnis dan BSI mempertemukan dan memfasilitasi baik B2B (Business to Business) dan B2C (Business to Consumer). Saat ini ada sekitar 340 ribu UMKM di ekosistem BSI, dan sekitar 24 ribu di antaranya sudah naik kelas.

"Momen ini menjadi upaya kami untuk mencetak UMKM lokal go global", ujarnya.

Dalam ajang BSI International Expo 2026, BSI menghadirkan berbagai penawaran gaya hidup dan investasi menarik, seperti program kepemilikan Vespa dengan cicilan tetap hingga 36 bulan menggunakan BSI Hasanah Card serta cashback hingga Rp 2 juta.

Diskon hingga Rp2 juta untuk upgrade gawai dan perangkat elektronik melalui kerja sama dengan mitra terkemuka seperti Blibli, Electronic City, Samsung, dan Urban Republic.

Program top-up saldo BSI Tabungan Emas berhadiah saldo emas hingga 1 gram dan BSI Gold edisi khusus hingga 1 gram. Program Umrah hemat hingga Rp 5 juta untuk perjalanan ibadah didukung lewat program haji khusus melalui pembiayaan BSI Mitraguna Berkah serta Mitraguna Prima+.

Kebutuhan mata uang Riyal untuk uang saku di Tanah Suci semakin mudah dengan adanya paket Banknotes SAR 250 dan diskon kurs menarik di BSI money changer, serta masyarakat luas berkesempatan membangun usaha mandiri melalui pendaftaran mitra BSI Agen yang menawarkan benefit berupa cashback Tabungan Emas dan merchandise eksklusif.