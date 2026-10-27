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Penulis: Dimas Choirul
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.28 WIB

Jangan Cuma Jago Digital, Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Perkuat Pemahaman Literasi Keuangan

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam. (Istimewa) - Image

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam. (Istimewa)

JawaPos.com – Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan pemahaman literasi keuangan agar mampu mengelola keuntungan secara produktif dan memperluas skala usaha. 

Pemahaman tersebut juga penting untuk membantu pelaku usaha menghadapi risiko keuangan digital, mulai dari penipuan daring hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam mengatakan, pemanfaatan teknologi digital perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan. Dengan begitu, teknologi tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan usaha.

“Selain pemanfaatan teknologi digital, literasi keuangan juga menjadi aspek penting agar pelaku UMKM mampu mengelola keuntungan secara lebih produktif dan memperluas skala usaha,” ujarnya dalam acara Puncak Penganugerahan Kompetisi Modal PUJAAN Vol. 5, di Jakarta, Selasa (27/10).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen. 

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat akses terhadap layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai keuangan.

Di tengah semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan digital, pemahaman mengenai pengelolaan uang dan keamanan transaksi menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Tanpa pengetahuan yang memadai, pelaku usaha berisiko mengalami kerugian akibat penipuan maupun penggunaan layanan keuangan ilegal.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital sekaligus memahami risikonya.

“Melalui pendidikan dan sosialisasi, kita dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi lebih siap menghadapi perubahan. Kelola keuangan usaha dengan bijak, serta jadilah pelaku usaha digital yang cerdas dan tetap waspada terhadap penipuan maupun berbagai risiko yang dapat merugikan kita secara finansial,” tuturnya.

Editor: Estu Suryowati
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