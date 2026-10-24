BSI International Expo 2026 Banjir Promo, Diskon Umrah hingga Emas dan Properti

BSI International Expo 2026 menghadirkan ratusan tenant dari berbagai sektor, mulai dari fesyen, kuliner, perjalanan, hingga produk gaya hidup/(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - BSI International Expo 2026 menawarkan beragam promo menarik, mulai dari diskon paket umrah hingga Rp 10 juta, pembelian emas, pembiayaan rumah dengan DP mulai 0 persen, hingga kredit kendaraan.
Pameran yang menghadirkan lebih dari 400 tenant dari berbagai sektor ini ini juga dimeriahkan konser musik Bernadya, WALI, Nidji, dan Sheila On 7 di Hall A & B Jakarta International Convention Center (JICC) Jakarta, pada 23–25 Oktober 2026.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menargetkan, penyelenggaraan pameran tersebut merupakan bagian dari upaya BSI memperkuat ekosistem halal dan gaya hidup muslim yang mengikuti perkembangan tren.
“Jadi tujuannya itu. Kita melakukan ini untuk mendorong ekosistem halal, ekosistem lifestyle muslim, tetapi juga kekinian,” kata Anggoro kepada wartawan di acara Opening Ceremony BSI International Expo 2026, Jumat (23/10).
1. Haji, Umrah, dan Tour & Travel
Diskon & Voucher Paket: Diskon hingga Rp10 juta untuk pemesanan paket Haji & Umrah dengan transaksi minimum mulai dari Rp25 juta serta opsi cicilan tetap hingga 24 bulan menggunakan BSI Hasanah Card. Tersedia pula diskon tour & travel hingga Rp10 juta untuk transaksi minimal Rp15 juta.
Program BSI Haji Pasti: Menawarkan diskon biaya administrasi 50%, bonus BSI Tabungan Emas hingga 2 gram, special ujroh setara 7% p.a., serta fee referral Rp1 juta.
Benefit Tambahan: Diskon Rp500 ribu bagi pengguna BSI Debit Visa (min. transaksi Rp5 juta & top up Tabungan Haji min. Rp1 juta), voucher hingga Rp1 juta untuk bundling paket umrah, serta tiket konser bagi nasabah yang menempatkan fresh fund min. Rp25 juta.
2. Emas & Tabungan Emas
Beli Emas Gratis Emas: Pembelian emas tertentu mendapatkan BSI Gold edisi khusus hingga 1 gram (min. pembelian 10 gram) atau kesempatan cetak emas langsung di tempat.
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