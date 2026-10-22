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Djati Waluyo
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.05 WIB

Belum Ada Proposal Formal, CIMB Niaga Bantah Rencana Privatisasi

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan OCTO untuk Pejuang Mimpi, sebuah inisiatif yang dirancang untuk membantu generasi muda mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan relevan dengan gaya hidup digital masa kini (Istimewa). - Image

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan OCTO untuk Pejuang Mimpi, sebuah inisiatif yang dirancang untuk membantu generasi muda mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan relevan dengan gaya hidup digital masa kini (Istimewa).

JawaPos.com - CIMB Group Holdings Berhad membantah kabar yang menyebut adanya rencana privatisasi saham PT Bank CIMB Niaga Tbk di bursa saham di Indonesia.

Group Corporate Communication CIMB Group Holdings Berhad Tammy Toh mengatakan perusahaan belum mengambil keputusan maupun mengajukan proposal formal terkait rencana tersebut.

“Sehubungan dengan pemberitaan di media baru-baru ini, CIMB Group Holdings Berhad (CIMB atau Grup) dengan tegas membantah adanya rencana untuk melakukan privatisasi saham terhadap CIMB Niaga,” ujar Tamy dalam keterangan yang diterima pada Kamis (22/10).

Tamy mengatakan grup belum mengambil keputusan maupun mengajukan proposal formal terkait kemungkinan privatisasi saham CIMB Niaga.

Ia memastikan CIMB Niaga tetap menjadi bagian integral dari jejak operasional regional grup. Dan grup tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya di Indonesia.

Editor: Diar Candra
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