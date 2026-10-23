OJK Pastikan Tak Ada Pembahasan Opsi Delisting CIMB Niaga

Pengunjung saat memadati booth CIMB Niaga Business Summit 2026.
JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada pembahasan atau konsultasi pengajuan opsi delisting PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) kepada regulator, merespons isu potensi penghapusan pencatatan saham bank tersebut yang mencuat belum lama ini.
“Kami juga sudah ada komunikasi, ternyata dibantah langsung oleh pihak CIMB,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, dikutip Jumat (23/10).
Dalam hal ini, Hasan menyampaikan bahwa OJK turut mengapresiasi bantahan resmi yang disampaikan perusahaan induk karena dapat meluruskan pemberitaan yang sebelumnya beredar.
Terkait pemenuhan batas minimum saham beredar di publik atau free float, ia menjelaskan bahwa regulator pada dasarnya telah melakukan pendekatan secara intensif kepada seluruh emiten yang masih memerlukan waktu untuk memenuhi ketentuan baru tersebut.
OJK juga berkomitmen menyediakan solusi dan memberikan kemudahan bagi emiten dalam memenuhi batas minimum free float.
“Jadi, kepada seluruh emiten tidak usah khawatir, kita akan carikan cara-cara dan kemudahan untuk memungkinkan mereka akan melakukan pemenuhan penambahan free float dari saham yang tercatat,” kata Hasan.
Sebelumnya, terdapat pemberitaan yang beredar pada Rabu (21/10) mengenai rencana delisting CIMB Niaga, dengan privatisasi menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menyikapi ketentuan minimum free float.
Namun demikian, CIMB Group Holdings Berhad sebagai perusahaan induk telah membantah isu tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022