OJK Pastikan Tak Ada Pembahasan Opsi Delisting CIMB Niaga

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada pembahasan atau konsultasi pengajuan opsi delisting PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) kepada regulator, merespons isu potensi penghapusan pencatatan saham bank tersebut yang mencuat belum lama ini.

“Kami juga sudah ada komunikasi, ternyata dibantah langsung oleh pihak CIMB,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, dikutip Jumat (23/10).

Dalam hal ini, Hasan menyampaikan bahwa OJK turut mengapresiasi bantahan resmi yang disampaikan perusahaan induk karena dapat meluruskan pemberitaan yang sebelumnya beredar.

Terkait pemenuhan batas minimum saham beredar di publik atau free float, ia menjelaskan bahwa regulator pada dasarnya telah melakukan pendekatan secara intensif kepada seluruh emiten yang masih memerlukan waktu untuk memenuhi ketentuan baru tersebut.

OJK juga berkomitmen menyediakan solusi dan memberikan kemudahan bagi emiten dalam memenuhi batas minimum free float.

“Jadi, kepada seluruh emiten tidak usah khawatir, kita akan carikan cara-cara dan kemudahan untuk memungkinkan mereka akan melakukan pemenuhan penambahan free float dari saham yang tercatat,” kata Hasan.

Sebelumnya, terdapat pemberitaan yang beredar pada Rabu (21/10) mengenai rencana delisting CIMB Niaga, dengan privatisasi menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menyikapi ketentuan minimum free float.