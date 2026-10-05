Cara Mengelola Keuangan di Tengah Gaya Hidup Tanpa Dompet

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan OCTO untuk Pejuang Mimpi, sebuah inisiatif yang dirancang untuk membantu generasi muda mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan relevan dengan gaya hidup digital masa kini/(Istimewa).
JawaPos.com - Gaya hidup tanpa dompet fisik semakin lekat dengan keseharian generasi muda. Berbagai kebutuhan, mulai dari transaksi hingga menyiapkan dana masa depan, kini dapat dilakukan melalui layanan digital.
Melihat trend ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan OCTO untuk Pejuang Mimpi, sebuah inisiatif yang dirancang untuk membantu generasi muda mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan relevan dengan gaya hidup digital masa kini.
Head of Marketing, Brand & Customers Experience CIMB Niaga Amir Widjaya mengatakan, di tengah berbagai peluang yang tersedia saat ini, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu fondasi penting agar generasi muda dapat terus berkembang dan mencapai tujuan hidup mereka.
“Karena itu, CIMB Niaga ingin hadir sebagai partner yang membantu mereka mengambil langkah finansial yang tepat sejak dini,” ujar Amir Widjaya pada talkshow “OCTO Go Dompetless, Wear Pocketless” yang menjadi bagian dari rangkaian Kejar Mimpi FEST 2026 di Senayan City, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, CIMB Niaga menghadirkan OCTO melalui pendekatan Jurus O-C-T-O, yaitu Olah Dana, Capai Mimpi, Tangkis Risiko, dan Optimalkan Keseruan.
Baca Juga:Dorong Semangat MengEMASkan Indonesia, Direktur Pegadaian Berbagi Ilmu di Sesi 'Alumni Calling'
Melalui OCTO, generasi muda dapat mengelola kebutuhan finansial sehari-hari, menabung, berinvestasi, mempersiapkan dana untuk masa depan, serta menikmati berbagai pengalaman hidup secara lebih bijak.
Generasi muda juga dapat membuka rekening secara digital hanya dalam beberapa menit dan menikmati berbagai kemudahan transaksi sehari-hari, mulai dari transfer, pembayaran, dan top up e-wallet hingga akses ke berbagai pilihan tabungan dan investasi. Kemudahan tersebut dihadirkan agar mereka dapat memulai perjalanan finansial dengan lebih praktis dan sesuai kebutuhan.
Adopsi OCTO terus menunjukkan tren positif. Pada semester I 2026, transaksi QRIS melalui OCTO meningkat 65% secara year-on-year (YoY), sementara pembukaan rekening pertama melalui OCTO tumbuh 89% YoY. Selain itu, transaksi reksa dana meningkat 48% YoY dan transaksi obligasi naik 112% YoY, mencerminkan semakin tingginya preferensi nasabah terhadap layanan perbankan digital yang praktis, mudah, dan terintegrasi.
Pada kesempatan yang sama, CIMB Niaga juga memperkenalkan kampanye Go Dompetless, Wear Pocketless yang merefleksikan perubahan gaya hidup generasi muda yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk bertransaksi dan mengelola keuangan.
“Go Dompetless, Wear Pocketless bukan sekadar soal meninggalkan dompet fisik. Ini merupakan simbol gaya hidup yang lebih praktis, fleksibel, dan efisien. Ketika urusan finansial menjadi lebih mudah, anak muda memiliki lebih banyak ruang untuk fokus mengembangkan potensi, mengejar passion, dan mewujudkan mimpi yang ingin mereka capai,” kata Amir.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022