Cara Mengelola Keuangan di Tengah Gaya Hidup Tanpa Dompet

JawaPos.com - Gaya hidup tanpa dompet fisik semakin lekat dengan keseharian generasi muda. Berbagai kebutuhan, mulai dari transaksi hingga menyiapkan dana masa depan, kini dapat dilakukan melalui layanan digital.

Melihat trend ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan OCTO untuk Pejuang Mimpi, sebuah inisiatif yang dirancang untuk membantu generasi muda mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan relevan dengan gaya hidup digital masa kini.

Head of Marketing, Brand & Customers Experience CIMB Niaga Amir Widjaya mengatakan, di tengah berbagai peluang yang tersedia saat ini, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu fondasi penting agar generasi muda dapat terus berkembang dan mencapai tujuan hidup mereka.

“Karena itu, CIMB Niaga ingin hadir sebagai partner yang membantu mereka mengambil langkah finansial yang tepat sejak dini,” ujar Amir Widjaya pada talkshow “OCTO Go Dompetless, Wear Pocketless” yang menjadi bagian dari rangkaian Kejar Mimpi FEST 2026 di Senayan City, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, CIMB Niaga menghadirkan OCTO melalui pendekatan Jurus O-C-T-O, yaitu Olah Dana, Capai Mimpi, Tangkis Risiko, dan Optimalkan Keseruan.

Melalui OCTO, generasi muda dapat mengelola kebutuhan finansial sehari-hari, menabung, berinvestasi, mempersiapkan dana untuk masa depan, serta menikmati berbagai pengalaman hidup secara lebih bijak.

Generasi muda juga dapat membuka rekening secara digital hanya dalam beberapa menit dan menikmati berbagai kemudahan transaksi sehari-hari, mulai dari transfer, pembayaran, dan top up e-wallet hingga akses ke berbagai pilihan tabungan dan investasi. Kemudahan tersebut dihadirkan agar mereka dapat memulai perjalanan finansial dengan lebih praktis dan sesuai kebutuhan.

Adopsi OCTO terus menunjukkan tren positif. Pada semester I 2026, transaksi QRIS melalui OCTO meningkat 65% secara year-on-year (YoY), sementara pembukaan rekening pertama melalui OCTO tumbuh 89% YoY. Selain itu, transaksi reksa dana meningkat 48% YoY dan transaksi obligasi naik 112% YoY, mencerminkan semakin tingginya preferensi nasabah terhadap layanan perbankan digital yang praktis, mudah, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, CIMB Niaga juga memperkenalkan kampanye Go Dompetless, Wear Pocketless yang merefleksikan perubahan gaya hidup generasi muda yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk bertransaksi dan mengelola keuangan.